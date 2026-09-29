2026 YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler üniversite kayıt sürecine çevrildi. Peki, YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? YKS ek tercih nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler neler?

YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt tarihleri belli oldu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, 2-9 Ekim 2026 tarihleri arasında (resmi iş günlerinde ve çalışma saatlerinde) kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Elektronik kayıtlar ise 2-4 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacak.

YKS EK TERCİH E-KAYIT NASIL YAPILIR?

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adayların, turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yapmaları gerekiyor.

Ardından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından sunulan "Üniversite E-Kayıt" hizmeti seçilerek ekrandaki yönlendirmeler takip edilecek.

Kayıt işlemini tamamlayan adayların barkodlu elektronik kayıt belgesini almaları gerekiyor.

YKS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

2026 YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların hazırlaması gereken belgeler, yerleştikleri yükseköğretim kurumuna ve programa göre değişiklik gösterebiliyor. Üniversitelerin kayıt duyurularına göre şahsen kayıt yaptıracak adaylardan genel olarak şu belgeler isteniyor:

T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı

Lise diplomasının aslı, onaylı örneği veya geçici mezuniyet belgesi

YKS ek yerleştirme sonuç belgesi

Üniversitenin talep etmesi halinde vesikalık fotoğraf

İlgili bölümün gerektirdiği sağlık raporu veya diğer özel belgeler

e-Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıran adayların ise üniversitelerinin duyurularını takip ederek varsa ek belge teslimi ve diğer kayıt işlemlerini belirtilen süre içerisinde tamamlamaları gerekiyor.