YKS heyecanı başlıyor... İlk oturum10.15'te

Yayınlanma: 08.06.2024 - 09:33

Güncelleme: 08.06.2024 - 09:35

YKS'nin birinci oturumu bugün tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.15'te başlayacak. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin yapılabilmesi için öğrencilerin en geç saat 10.00'da sınava girecekleri binada hazır bulunması gerekiyor.

3 milyon 120 bin 878 adayın başvuruda bulunduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün Sınav 81 ildeki 245 sınav merkezi ile KKTC Lefkoşa ve Hırvatistan Zagreb'de yapılacak.

ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri'nden 120 soru yöneltilecek ve 1. oturum 165 dakika sürecek. Sınav, saat 12.15'te sona erecek.

9 Haziran Pazar günü düzenlenecek olan ve saat Alan Yeterlilik Testi (AYT) soruları, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Felsefe, DKAB (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) ve Yabancı Dil (İngilizce) derslerinden oluşacak. Sınavda toplam 160 soru bulunacak ve cevaplamak için 160 dakika süre verilecek.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15.45'te başlayacak. YDT'de, adaylara 80 soru yönetilecek ve sınav süresi 120 dakika olacak.