YKS sonuçlarının ardından üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek tercih süreci gündeme geldi. İlk yerleştirmede bir bölüme yerleşenlerin ek tercih yapıp yapamayacağı ve ek yerleştirmeden kimlerin yararlanabileceği merak konusu oldu. Peki, YKS ilk tercihte yerleşenler ek tercih yapabilir mi? Kimler YKS ek tercih yapabilir?

HİÇ TERCİH YAPMAYAN EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2026-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

Ancak tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan aday ek yerleştirmeden yararlanabilir.

İLK TERCİHLERDE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

2026-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.

KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerdir.

KİMLER YKS EK TERCİH YAPABİLİR, YAPAMAZ?

Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3’teki ön lisans programları ile Tablo 4’teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

2026-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.