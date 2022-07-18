YKS sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? TYT, AYT, YDT 2022 YKS sonuç sorgulama nasıl yapılır?
YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM sürpriz yaparak YKS sonuçlarını açıkladı. YKS sonuçları 2022 - 2023 akademik yılında üniversite hayali kuran yüz binlerce öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. İşte YKS sonuç sorgulama sayfası ÖSYM e-Devlet giriş ekranı...
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2022 yılı üniversite sınavı 18 ve 19 Haziran günlerinde tüm yurtta eş zamanlı olarak düzenlendi. Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları bu sabah saatlerinde açıklandı.
Adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını nasıl görebileceklerini merak ediyor. Peki, YKS sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? TYT, AYT, YDT 2022 YKS sonuç sorgulama nasıl yapılır?
2022 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacaktı.
YKS SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
YKS sonuç sorgulaması ÖSYM'nin sonuç sayfası sonuc.osym.gov.tr üzerinden TC kimlik No ve aday şifresi girilerek veya ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sayfası AİS'in e-Devlet uzantısı üzerinden e-Devlet şifresi ve TC. No ile giriş yapılarak yapılabilir.
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversite taban puanlarının ise sonuçların açıklanmasının hemen ardından duyurulması bekleniyor.
2022 YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANDI
ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacaktı ancak bu tarih bir gün geri alındı.
Video Haberler
- Duruşma öncesi silahlı saldırı girişimi
- ABD'de AVM'ye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
- Meteoroloji ve AFAD uyardı: Fırtına geliyor
- Tüm mesajları ifşa etti! Ölen eşinin kardeşinden tehdit
- Sosyal medyada paylaştığı görüntülerle kendini ele verdi
- İstanbul Kadıköy'de ağaç devrildi, yol kapandı
- Katliam raporunda 'zamanlama' ayrıntısı
- Üsküdar'da ağaç devrildi; otomobil hasar gördü
- Şişli'de bir kadın otelde ölü bulundu
- Sarıyer'de sahilde erkek cesedi bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir kabin memurunun itirafları
- YKS sonuçları açıklandı!
- Duygusal bağ koptu!
- Maske zorunluluğu geri geliyor
- 'Korktuğu için özel tercüman kullanıyor'
- Şeyhleri öldü cemaat karıştı: 'Kaset' tehdidi
- 'Bir iç savaş çıktıktan sonra...'
- 'Eve tırmanan hırsız'ın pantolonu çalındı
- 5’li çete lobisine ret!
- Manisa'da art arda deprem!