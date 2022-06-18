YKS sınavı öncesi yol durumu: Karayollarında son durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, yol durumuna ilişkin bülten paylaştı. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 1-8'inci kilometreleri arasında (Güzelbahçe-Urla arası) ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer bölümden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu 2'nci kilometresinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu-Lapseki istikameti 0-1'inci kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle 00.00-06.00 saatleri arasında ulaşım her iki yönde tek şeritten yapılıyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 33-35, 50-51 (Boğsak mevkisi) ve 53-54'üncü kilometrelerinde (Silifke-Taşucu-Ovacık) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 15.15-16.15 saatleri arasında ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kırşehir-Aksaray yolunun 6-8'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
İzmit-Sakarya yolunun 0-3'üncü kilometreleri arasında yol yapım onarım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Samsun-Ankara yolunun 0-1'inci kilometreleri arasındaki Derecik Kavşağında Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi kapsamında kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Taşlıçay-Doğubayazıt yolunun 28-30'uncu kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Erzurum-Aşkale yolunun 3-5'inci kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
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