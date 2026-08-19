YKS sonuç belgesini paylaşanlar dikkat! Uzmanlardan 'kişisel veri' ve 'dolandırıcılık' uyarısı

Üniversiteyi kazanmanın heyecanıyla sosyal medyada yapılan paylaşımlar, öğrencileri siber dolandırıcılık riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından birçok aday, yerleştirildikleri üniversiteleri gösteren sonuç sayfalarını internet üzerinden paylaşıyor. Ancak uzmanlar, bu masum sevinç gösterisinin kişisel verilerin çalınmasıyla sonuçlanabileceğine dikkat çekiyor.

Yetkililer, paylaşılan sınav sonuç sayfalarının dolandırıcıların yoğun ilgisini çektiğini ve belgelerin üzerindeki kişisel veriler aracılığıyla öğrencilerle iletişime geçildiğini belirtiyor.

"BANKACI YA DA SİGORTACI GİBİ ARAYABİLİRLER"

NTV'ye konuşan Bilişim Uzmanı Osman Demircan, sınav formlarında çok ciddi kişisel bilgilerin yer aldığını ve bunların açıkça paylaşılmasının "dolandırıcıların eline ciddi anlamda veri vermek" anlamına geldiğini vurguladı.

Dolandırıcıların elde ettikleri verilerle güven kazanmaya çalıştığını belirten Demircan, mağdurların bankacılık veya sigorta işlemleri bahanesiyle aranabileceğini ifade etti. Kişisel bilgilerin telefonda doğru bir şekilde söylenmesi, dolandırıcıların kendilerini gerçek bir kurum temsilcisi gibi göstermesine zemin hazırlıyor.

KAZANILAN ŞEHRE ÖZEL TUZAKLAR

Dolandırıcıların, öğrencinin kazandığı üniversiteye ve bölüme göre de özel stratejiler geliştirdiği belirtiliyor. Demircan, bu durumu şu örnekle açıklıyor:

"Kütahya'da bir üniversite kazandıysanız kent ile ilgili verilebilecek burslar ya da öğrenci evleriyle ilgili ilanlar doğrudan size gönderilebilir.".

Bu tür hedefli mesajların, kişisel verilerin ele geçirildiğinin en büyük kanıtı olduğu ifade ediliyor.

NE YAPILMALI?

Bilişim Uzmanı Demircan, adayların ilerleyen dönemlerde mağduriyet yaşamaması için şu uyarıda bulundu:

"Paylaştığımız sınav sonuçlarında olabildiğince adresle ilgili bölümlerin, T.C. kimlik numaramız gibi önemli kısımların kapalı olması gerekiyor.".

Verilerin kimseyle paylaşılmamasının dolandırılma riskini en aza indireceği belirtiliyor.