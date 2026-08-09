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YKS tercihlerinde süre yarın doluyor

YKS tercihlerinde süre yarın doluyor

9.08.2026 10:14:00
Güncellenme:
AA
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YKS tercihlerinde süre yarın doluyor

2026-YKS tercih süreci yarın saat 23.59’da sona erecek. Üniversite adayları tercihlerini ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi ve mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.
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Üniversite adayları için 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih süreci yarın sona erecek.

YKS sonuçlarının 21 Temmuz'da açıklanmasının ardından, üniversite adayları için tercih süreci 29 Temmuz'da başlamıştı.

YARIN SON GÜN

Tercih işlemleri ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden ve ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından yapılabiliyor. Adaylar, tercih işlemlerini yarın saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

Adayların, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemesi, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapması gerekiyor.

Bu yıl YKS'ye 2 milyon 425 bin 627 aday başvurmuş, sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 255 bin 76 aday katılmıştı.

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