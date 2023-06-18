YKS'de ikinci oturum başladı

Yayınlanma: 18.06.2023 - 10:14

Güncelleme: 18.06.2023 - 10:14

ÖSYM tarafından TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştirilecek olan YKS’nin ikinci oturumu başladı.

AYT sınavı bugün yapılıyor. ÖSYM 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 527 bin 466 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı.

Bugün saat 10.15'te başlayan ikinci oturum AYT'ye 2 milyon 573 bin 156 aday katılacak. Sınav, 8 bin 789 binada, 150 bin 140 salonda uygulanıyor. AYT'de 345 bin 898 kişi görev alıyor.

2023 YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylara, Türkçe testinde 40, Sosyal Bilimler testinde 20, Temel Matematik testinde 40, Fen Bilimleri testinde 20 soru olmak üzere 120 soru soruldu ve 165 dakika süre verildi.

YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru sorulacak. Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılacak, sınav salonuna aday alımı tamamlanacak.