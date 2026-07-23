Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yoğun bakım ünitesinde yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi

Yoğun bakım ünitesinde yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi

23.07.2026 00:17:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Yoğun bakım ünitesinde yangın paniği: 2 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde özel bir hastanenin koroner yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında söndürülürken, 2 kişi dumandan etkilendi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yangın, saat 20.00 sıralarında Ovacık Mahallesi D-100 Karayolu yanındaki özel bir hastanede çıktı.

Koroner yoğun bakım ünitesinde iddiaya göre oksijen bağlantısı sırasında meydana gelen parlama sonucu alevler yükselmeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri ve hastane personelinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın nedeniyle katın bir kısmına dolan dumanın tahliye edilmesi amacıyla bazı hastalar, hastane içerisindeki başka bölümlere nakledildi.

Diğer yandan dumandan etkilenen 2 kişiye hastanede tedavi uygulandı.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Hastane #kocaeli #Yangın