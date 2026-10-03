YÖK'ten üniversitelere yazı: Müfredata 'aile' dersi mi geliyor?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında üniversitelere yazı gönderdi.

Üniversitelerde “Aile ve Nüfus On Yılı” doğrultusunda eğitim ve farkındalık çalışmalarının artırılması istenirken, müfredata “Gençler İçin Yaşam Becerileri” temalı zorunlu veya seçmeli bir ders eklenmesi gündeme geldi.

YÖK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında üniversitelere yeni bir yazı gönderdi.

Yazıda, üniversite öğrencilerinin kişisel, sosyal ve aile yaşamlarına ilişkin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli eğitim programları ve etkinlikler düzenlenmesi istendi.

“Aile ve Nüfus On Yılı” kapsamında planlanan çalışmalar arasında üniversite müfredatlarına yeni bir ders eklenmesi, evlilik öncesi eğitimlerin yaygınlaştırılması ve aile yaşamına ilişkin seminerlerin düzenlenmesi de yer aldı.

ÜNİVERSİTELERİN MÜFREDATINA YENİ DERS GÜNDEMDE

YÖK'ün üniversitelere gönderdiği yazıda, “Gençler İçin Yaşam Becerileri” teması çerçevesinde yeni bir ders oluşturulması önerildi.

Dersin üniversite müfredatlarına zorunlu veya seçmeli olarak eklenebileceği belirtildi.

Söz konusu ders kapsamında öğrencilerin iletişim, problem çözme, karar verme, zaman yönetimi, stresle baş etme ve finansal planlama konularında bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Yeni dersin hangi üniversitelerde ve ne zaman uygulanmaya başlanacağına ilişkin ise henüz bir takvim açıklanmadı.

ÖĞRENCİLERE EVLİLİK ÖNCESİ EĞİTİM VERİLECEK

Üniversitelerde yürütülmesi planlanan çalışmalar arasında evlilik hazırlığındaki öğrencilere ve üniversite personeline yönelik eğitimler de bulunuyor.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan “Evlilik Öncesi Eğitim Programı” çerçevesinde çeşitli eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmesi öngörülüyor.

Programla, evlilik hazırlığındaki bireylerin aile yaşamına ilişkin konularda bilgilendirilmesi hedefleniyor.

5 ALANDA 28 MODÜLLÜK EĞİTİM PROGRAMI

YÖK'ün yazısında, üniversitelerde “Aile Eğitim Programı” kapsamındaki faaliyetlerin yaygınlaştırılması da istendi.

Program kapsamında eğitim-iletişim, sağlık, hukuk, medya ve iktisat olmak üzere beş farklı alanda toplam 28 modülden oluşan eğitimler düzenlenmesi planlanıyor.

Üniversitelerde bu başlıklarda seminer, bilgilendirme toplantısı ve farkındalık etkinliklerinin gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

ANNE VE BABALARA 9-12 HAFTALIK EĞİTİM

Çalışmalar kapsamında “Modüler Aile Eğitim Programı”nın da uygulanabileceği belirtildi.

Programa göre anne ve babalara yönelik en fazla 30 kişilik gruplarla eğitimler düzenlenebilecek.

Kapalı grup şeklinde yürütülmesi planlanan eğitimlerin 9 ila 12 hafta sürmesi öngörülüyor.

YÖK'TEN ÜNİVERSİTELERE BAKANLIKLA İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

YÖK'ün açıklamasında, üniversite öğrencilerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan hizmet ve desteklerden haberdar edilmesinin de amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Üniversite öğrencilerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan hizmet, program ve destek mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla üniversitelerde tanıtım ve farkındalık çalışmaları da yürütülecek.”

Üniversitelerden, öğrencilerin kişisel, sosyal ve aile yaşamlarına yönelik bilgi ve becerilerini geliştirecek faaliyetleri Bakanlık ile iş birliği içinde gerçekleştirmeleri istendi.