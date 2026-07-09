Cumhuriyet Gazetesi Logo
YÖK'ten Yeditepe Üniversitesi'ndeki 'ayet pankartı' olayına soruşturma

YÖK'ten Yeditepe Üniversitesi'ndeki 'ayet pankartı' olayına soruşturma

9.07.2026 21:41:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
YÖK'ten Yeditepe Üniversitesi'ndeki 'ayet pankartı' olayına soruşturma

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin yer aldığı pankartın engellendiği iddiasına ilişkin görüntülerin ardından soruşturma başlattığını duyurdu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde yaşanan "ayet pankartı" tartışmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, "Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilen Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Olay, 7 Temmuz'da düzenlenen mezuniyet töreninde bir öğrencinin üzerinde Kur'an-ı Kerim'den "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ayetinin yer aldığı pankart açmasının ardından yaşanmıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde pankartın önünün bir grup öğrenci tarafından kapatıldığı ve bu duruma alkışlarla destek verildiği iddia edilmişti.

ÜNİVERSİTE İNCELEME BAŞLATILDIĞINI DUYURMUŞTU

Tepkilerin ardından Yeditepe Üniversitesi de yazılı bir açıklama yaparak gerekli idari incelemenin başlatıldığını duyurmuştu. Üniversite, Kur'an-ı Kerim'den ayet içeren pankarta kurumsal olarak herhangi bir engelleme yapılmadığını, ilk değerlendirmelere göre yaşanan gerginliğin pankartın içeriğinden değil, pankartı taşıyan kişiden kaynaklandığını savunmuştu.

Üniversite ayrıca, hiçbir kutsal değere veya inanca saygısızlığın kabul edilemeyeceğini belirterek, kurumun İslam karşıtı bir tutum içinde olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

 

İlgili Konular: #öğrenci #YÖK #Yeditepe Üniversitesi