YÖK'ün sosyal medya geliri yasağına ilk tepki: Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara akademisyenliği bırakıyor

ükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kamu görevlisi akademisyenlerin dijital mecralardan gelir elde etmesini sınırlayan kararı sonrası, dijital içerik üreticisi akademisyenlerin geleceği tartışma konusu oldu. Kararın ardından YouTube kanalının durumunu izleyicilerine sunan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, gerçekleştirilen oylamanın ardından devlet üniversitesindeki profesörlük görevinden ayrılacağını açıkladı.

Kanalında süreçle ilgili bir değerlendirme videosu yayımlayan Özkara, toplam 49 bin 443 kişinin katıldığı anket sonucunda hem dijital yayıncılığın hem de kurulması planlanan bilim merkezinin geleceğinin netleştiğini ifade etti.

"YAN YOLLARA SAPMADAN İSTİFA KARARI ALDIM"

Oylamaya katılanların yüzde 53,9’unun dijital yayın faaliyetlerine devam edilmesi yönünde görüş belirttiğini aktaran Prof. Dr. Özkara, olası disiplin soruşturmaları ve mevzuat engelleri nedeniyle resmi istifa sürecini başlatacağını bildirdi. Başka isimler üzerinden yayın yapma veya şirketleşme gibi yöntemlere başvurmayacağını vurgulayan Özkara, istifa işlemlerinin yaklaşık bir ay süreceğini dile getirdi.

6 MİLYON LİRALIK BİRİKİM VAKIFLARA BAĞIŞLANACAK

Maddi durumu yetersiz gençler için planlanan bilim merkezi projesine ilişkin oylamada ise katılımcıların yüzde 51,4’ü projenin durdurulması ve biriken fonun bağışlanması yönünde oy kullandı. Kanal bünyesinde toplanan yaklaşık 6 milyon TL’lik (123 bin dolar) kaynağın tamamının bağışlanacağını açıklayan Özkara; Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Koruncuk Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) arasından takipçilerin belirleyeceği kuruma transferin yapılacağını kaydetti.

İstifa sürecinin tamamlanmasının ardından gençlere yönelik eğitim danışmanlığı projelerinde bizzat eğitici olarak yer alacağını belirten Özkara, yayın faaliyetlerini izleyici destekleriyle sürdürmeyi hedeflediğini aktardı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından YÖK’e gönderilen yazı doğrultusunda, kamu görevlisi akademisyenlerin YouTube ve benzeri dijital platformlar üzerinden gelir elde etmesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 28. maddesinde yer alan "ticari faaliyet yasağı" kapsamında değerlendirilmişti. Karar sonrası çok sayıda akademisyen ders ve bilim içerikli kanallarını kapatma kararı aldığını duyurmuştu.