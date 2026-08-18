Yol kenarında erkek cesedi bulundu: Kimliği belirlendi

Milas’a bağlı Avşar Mahallesi yakınlarından sabaha karşı yol kenarında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığı gören sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Halil Karcıoğlu olduğu tespit edildi.

Bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybettiği üzerinde durulan Karcıoğlu'un cansız bedeni jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, Karcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.