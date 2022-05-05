Yol ortasında 'arı' paniği: 'Her tarafı sardılar'
Tekirdağ'da ağaca oğul veren arılar, yoldan geçenleri tedirgin etti. Polis ekipleri önlem alırken, arıcılık yapan Recep Uzunoğlu, ağaçtaki arıları çuvala doldurup götürdü.
Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesi’ndeki bir ağaca oğul veren arılar, yoldan geçenleri tedirgin etti. Arıların saldırısından korkanlar, polise haber verdi. Gelen polisler önlem alıp arıların bulunduğu ağacın çevresinden geçilmemesi uyarısında bulundu.
"HER TARAFI SARDILAR"
Bölgede bulunan Gürkan Demir, "Bir saatten beri arılar uçuşuyor, insanlar kaçışıyor. Şuraya bakın, her tarafı sardılar. Yetkililer müdahale etsin, yoksa köyden babamı çağıracağım. O da eski arıcılardan. Şöyle bir duman salsan dağılacak. Az önce birini ısırdı şimdi acile gönderdiler. Ben de soluk soluğa kaldım zaten" dedi.
Alınan önlemin ardından arıcılık yapan Recep Uzunoğlu çağırıldı. Ağaçtaki arıları toplayıp çuvala koyan Uzunoğlu, "Arkadaşlar çağırması üzerine geldim. Arıları aldık ve gidiyoruz" dedi.
Arıların götürülmesinin ardından polis cadde üzerindeki önlemlerini kaldırdı.
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