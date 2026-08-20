Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yol patatesle kaplandı! Ulaşımda aksamalar yaşandı

Yol patatesle kaplandı! Ulaşımda aksamalar yaşandı

20.08.2026 15:29:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Yol patatesle kaplandı! Ulaşımda aksamalar yaşandı

Nevşehir'de seyir halindeki TIR’ın dorsesinden yola dökülen yaklaşık 1 ton patates nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Çevre yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, TIR şoförüne 33 bin 66 TL idari para cezası uygulandı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kaza, saat 10.30 sıralarında Nevşehir Çevre Yolu'nda meydana geldi.

Image

Aksaray yönüne giden H.T. yönetimindeki patates yüklü TIR’ın dorsesindeki ürünler, Fatih Sultan Mehmet Han Köprülü Kavşağı'nı geçtikten sonra henüz bilinmeyen bir nedenle yola döküldü.

Image

Yaklaşık 1 ton patatesin döküldü yolda ulaşım durma noktasına geldi, uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri yolda güvenlik önlemleri alarak ulaşımı bir süre kontrollü olarak sağladı.

Image

Nevşehir Belediyesi temizlik ekipleri, yola saçılan patatesleri süpürerek bir araya topladı. Patatesler, iş makinesiyle başka bir kamyona yüklenerek yoldan kaldırıldı. Temizlik çalışmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Polis ekipleri, patateslerin kara yoluna dökülerek trafiği tehlikeye düşürmesi nedeniyle TIR şoförü H.T.'ye toplam 33 bin 66 TL idari para cezası kesti. 

İlgili Konular: #Nevşehir #patates