Yol tartışması yaşadığı motosikletlileri ezerek yoluna devam etti

İstanbul’un Başakşehir’de otomobil sürücüsü yol tartışması yaşadığı motosikletlilere çarptı. Ardından yere savrulan motosikletlileri ezerek yoluna devam etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yol tartışması yaşadığı motosikletlileri ezerek yoluna devam etti
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İHA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 17:24

Başakşehir İlçesi Ziya Gökalp Mahallesi Seyit Onbaşı Caddesi üzerinde iddiaya göre, cadde üzerinde yol verme tartışması yaşayan motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü tartıştı. Tartışmanın ardından aynı cadde üzerinde devam eden sürücülerin inatlaşması devam etti. Motosikletli iki kişi otomobilin önünde durarak sürücüyle konuşmak istediği esnada otomobil sürücüsü gaza basarak motosikleti ve üzerindeki iki kişiyi ezerek yola devam etti.

O ilginç anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde motosikletli iki kişinin otomobilin önünde durduğu sonrasında otomobil sürücüsünün gaza basarak motosikleti ve iki kişiyi devirip ezdikten sonra yoluna devam ettiği görüldü.


Etiketler: #Başakşehir #İstanbul

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