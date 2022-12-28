Yol yapım işçisi, iş makinesinin altında kalıp öldü

Şanlıurfa’da, yol yapım işinde çalışan işçi Mehmet Akbalık, (38) manevra yapan iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

DHA
28 Aralık 2022 Çarşamba, 14:33
Yol yapım işçisi, iş makinesinin altında kalıp öldü
Abone Ol google-news

Şanlıurfa-Akçakale yolunda, 28 Aralık Çarşamba sabah saatlerinde; yol yapım işinde çalışan Mehmet Akbalık, operatörünün geri manevra yaptığı iş makinesinin altında kaldı.

KURTARILAMADI

Kazayı gören diğer işçilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Akbalık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İşçinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İş makinesi operatörünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


yol bakım iş makinesi İşçi

En Çok Okunan Haberler