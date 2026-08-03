Yola çöp attı, araç içi kamerası ortaya çıkardı: Cezası gönderildi

Olay, Beşkavaklar Mahallesi Ulubatlı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyir halinde olan 16 BGP plakalı gri renkli otomobilin sürücüsü, aracının camından çöp poşetini yola fırlattı.

O anlar, arkadan gelen başka bir aracın araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sürücünün çöpü attıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi D-100 Karayolu üzerinden İstanbul istikametine doğru yoluna devam ettiği görüldü.

CEZA ADRESE GÖNDERİLİYOR

Araç içi kamerasına yansıyan görüntüleri Bolu Belediyesi'nin ihbar hattına iletmesinin ardından Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, görüntülerden aracın plakasını tespit ederek sürücü hakkında idari para cezası işlemi uyguladı.

Düzenlenen idari para cezasının, aracın kayıtlı olduğu adrese posta yoluyla tebliğ edileceği öğrenildi.