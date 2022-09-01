Yolcu otobüsü devrildi: 4 yaralı

İstanbul’dan Bartın’a seyir halinde olan yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüste bulunan 17 kişiden 4’ü yaralandı.

İHA
01 Eylül 2022 Perşembe, 10:11
Yolcu otobüsü devrildi: 4 yaralı
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İstanbul’dan Bartın’a seyir halinde olan R.A. yönetimindeki 50 DK 195 plakalı yolcu otobüsü Zonguldak-Bartın karayolunun İhsanoğlu mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada 4 yolcu yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken devrilen otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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