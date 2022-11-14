Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

14 Kasım 2022 Pazartesi, 09:23

Kaza, saat 04.00 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu, Kılavuz Kavşağı'nda meydana geldi. Ömer Harun Taşdelen (29) yönetimindeki 58 NH 353 plakalı otomobil, kavşakta Yücel E. idaresindeki Turgut Reis firmasına ait 34 YB 999 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Mehmet Barış Turan (19) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Numune Hastanesine kaldırılan otomobilin sürücüsü Ömer Harun Taşdelen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Barış Turan ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Otobüs şoförü Yücel E., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.