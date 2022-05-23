Yolcu otobüsünde 'vücuduna sarılı' esrarla yakalandı
Bolu'da, polisin durdurduğu bir yolcu otobüsünde vücuduna sardığı 940 gram esrarla yakalanan Yusuf K., gözaltına alındı. Şahsın, adliyeye sevk edildiği bildirildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen otobüsü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.
ARAMAYI 'SEZAR' YAPTI
Narkotik köpeği ‘Sezar’ eşliğinde arama yapıldı. Yolculardan Yusuf K.'nın vücuduna sarılı 940 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan Yusuf K., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
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