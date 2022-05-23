Yolcu otobüsünde 'vücuduna sarılı' esrarla yakalandı

Bolu'da, polisin durdurduğu bir yolcu otobüsünde vücuduna sardığı 940 gram esrarla yakalanan Yusuf K., gözaltına alındı. Şahsın, adliyeye sevk edildiği bildirildi.

DHA
23 Mayıs 2022 Pazartesi, 16:18
Yolcu otobüsünde 'vücuduna sarılı' esrarla yakalandı
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Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırına girdiği belirlenen otobüsü TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurdu.

ARAMAYI 'SEZAR' YAPTI

Narkotik köpeği ‘Sezar’ eşliğinde arama yapıldı. Yolculardan Yusuf K.'nın vücuduna sarılı 940 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Yusuf K., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.


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