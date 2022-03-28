Yolda bozulan aracı kontrol eden tamirci, TIR'ın altında kalarak yaşamını yitirdi
Başakşehir'de yolda bozulan aracı kontrol eden tamirciye, TIR çarptı. Yasin B. hayatını kaybederken, TIR şoförü ile arıza yapan aracın sürücüsü de yaralandı.
Kaza, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeyken arıza yapan aracın sahibi, aracını sağa çekerek tamirci çağırdı.
Yasin B. isimli tamirci buraya geldi. Araç sahibi ve tamirciye TIR çarptı. Kazada tamirci Yasin B. olay yerinde hayatını kaybederken, TIR şoförü ile bozulan aracın sahibi yaralandı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı iki sürücü hastaneye kaldırıldı.
Yasin B.'nin cenazesi, ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını tamamlamasının ardından morga kaldırıldı.
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