Yoldan çıkan TIR trafiği kapadı!

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde yağışlı havanında etkisiyle yoldan çıkan TIR'ın kasası yolu boydan boya kaplarken, trafik kısa süreliğine durdu.

Yoldan çıkan TIR trafiği kapadı!
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İHA
Yayınlanma: 17.11.2024 - 15:42

Edinilen bilgiye göre, Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine bağlı Sarıhamzalı Köyü yakınlarında yağışlı havanında etkisi ile kontrolden çıkan TIR şarampole indi.

TIR'ın kasası yolu boydan boya kaplayınca, trafik jandarma ekipleri gelene kadar durdu.

Jandarma ekiplerinin kaza yerine gelmesinin ardından kısa sürede TIR yolun ortasından kaldırıldı ve yol trafiğe yeniden açıldı.


Etiketler: #Yozgat #TIR #Trafik

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