Yoldan çıkan TIR trafiği kapadı!
Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde yağışlı havanında etkisiyle yoldan çıkan TIR'ın kasası yolu boydan boya kaplarken, trafik kısa süreliğine durdu.
Edinilen bilgiye göre, Yozgat’ın Sarıkaya ilçesine bağlı Sarıhamzalı Köyü yakınlarında yağışlı havanında etkisi ile kontrolden çıkan TIR şarampole indi.
TIR'ın kasası yolu boydan boya kaplayınca, trafik jandarma ekipleri gelene kadar durdu.
Jandarma ekiplerinin kaza yerine gelmesinin ardından kısa sürede TIR yolun ortasından kaldırıldı ve yol trafiğe yeniden açıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü ton balığı markalarında 'yasaklı' madde!
- Demokrat Parti Kurultayı’nda adaylık krizi!
- Grip nedeniyle hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı
- CHP'den Tekin hakkında suç duyurusu!
- Hangi suçlara tutuklama geleceği belli oldu
- Süleyman Soylu 'tarafını' seçti
- Erdoğan'ın Özer'e mektubu, davetler...
- Ünlü peynir markasından 'konkordato' kararı
- 'Atatürk’e bağlılık ne zamandan beri suç sayılıyor?'
- 'Bahçeli ile görüşmesini MYK'de anlattı'