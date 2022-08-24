Yolun karşısına geçerken kamyonet çarptı, ağır yaralandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadın, kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.
Kuşadası- Söke kara yolu üzerinde, 23 Ağustos Salı, saat 21.00 sıralarında R.D. (23) yönetimindeki 09 AET 014 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu A.M. adlı kadına çarptı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan kadın yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan A.M., ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Otomobilin sürücüsü ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.
Kaza yerinde toplanan yurttaşlar, aynı mevkide sürekli kaza olduğunu belirterek, çözüm bulunmasını istedi.
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