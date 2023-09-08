Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, belediye otobüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, motosiklet çarptı. Devrilen motosikletten yola savrulan sürücü ile yaya ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 08.09.2023 - 07:26
Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı: 2 yaralı
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Körfez ilçesine bağlı Fatih Mahallesi D-100 karayolu yan yolda, saat 23.00 sıralarında yolcu otobüsünden inen M.M. (40), yolun karşısına geçmeye çalışırken, A.D. (22) idaresindeki 41 ANF 454 plakalı motosiklet çarptı.

Devrilen motosikletten yola savrularak metrelerce sürüklenen sürücü A.D. ile yaya M.M. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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Ambulans kocaeli

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