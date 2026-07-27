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Yolunu şaşıran oyuncu Erdal Özyağcılar’a yolu tarif edip, mavi yumurta verdi

Yolunu şaşıran oyuncu Erdal Özyağcılar’a yolu tarif edip, mavi yumurta verdi

27.07.2026 14:12:00
Güncellenme:
DHA
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Yolunu şaşıran oyuncu Erdal Özyağcılar’a yolu tarif edip, mavi yumurta verdi

Bursa’da yolu şaşıran oyuncu Erdal Özyağcılar, yol tarifi istediği yurttaşla arasında geçen diyaloğu sanal medya hesabından paylaştı. Yurttaşın oyuncuya mavi yumurta verdiği anlar da görüntüye yansıdı.
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Bursa'da dün yazlığına giderken yolunu şaşıran oyuncu Erdal Özyağcılar, Osmangazi ilçesine bağlı Nilüferköy Mahallesi’nden geçerken bir kadından yol tarifi istedi. Usta oyuncu ile kadın arasında geçen sıcak ve doğal sohbet, kameraya yansıdı.

''BU KÖR GÖZLERİMLE TANIDIM''

Özyağcılar, “Yol soruyordum, yazlığa döneceğim. Hanımefendi yol tarif ederken beni çok severmiş" dedi. "Evet çok seviyordum, hemen tanıdım. Bu kör gözlerimle tanıdım" diyen kadın ise “Taze folluktan, sıcacık, organik yumurta. Hocama enerji versin, güç versin sağlıklı, uzun ömür versin” diyerek oyuncuya yumurta da verdi.

Kendisine hediye edilen organik mavi yumurtaları alarak yoluna devam eden Erdal Özyağcılar, samimi ve gülümseten sohbeti sanal medya hesabından paylaştı.

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