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Yönetmen Ezel Akay’a adli kontrol şartı: Kardeşi tutuklandı

Yönetmen Ezel Akay’a adli kontrol şartı: Kardeşi tutuklandı

23.07.2026 17:44:00
Güncellenme:
İHA
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Yönetmen Ezel Akay’a adli kontrol şartı: Kardeşi tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlü yönetmen Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Akay'ın müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay ise soruşturma kapsamında tutuklandı.

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlü yönetmen Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Ezel Akay hakkında adli kontrol şartı uygulanmasına karar verirken, kardeşi Eren Kazım Akay tutuklandı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yönetmen Ezel Akay’ın evinde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde ayrıntılı arama yaptı.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda özel sistem kurularak yetiştirildiği değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konuldu.

AKAY SERBEST BIRAKILDI, KARDEŞİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ezel Akay hakkında adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, kardeşi Eren Kazım Akay ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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