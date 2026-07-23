Yönetmen Ezel Akay ve kardeşi adliyeye sevk edildi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yönetmen Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirdi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere incelenmek üzere el konuldu. Operasyon kapsamında Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Ezel Akay ve kardeşi, işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç kılı numunesi alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ezel Akay, hastane girişinde basın mensuplarının görüntü almasına "Niye fotoğraf çekiyorlar?" diyerek tepki gösterdi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Akay ile kardeşi, adliyeye sevk edildi.