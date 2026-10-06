Yönetmen Serkan Koç'un FETÖ belgeseline erişim yasağı getirildi

Yönetmen Serkan Koç'un, Fethullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) konu alan 'The Gulen' adlı belgeseline Türkiye'den erişim engeli getirildi.

Koç'un aktardığına göre YouTube, belgeselle ilgili olarak, 'bir devlet kuruluşundan içeriğinizle ilgili yasal şikâyet aldık' bildiriminde bulundu.

Ancak şikâyette bulunan kurumun adı, başvurunun hangi hukuki gerekçeye dayandığı ve belgeselin hangi bölümünün şikâyete konu olduğu açıklanmadı.

Koç, YouTube'a karara ilişkin itirazda bulunduklarını duyurdu.

2014 yılında hazırlanan ve “Bir Gladyo Projesi” alt başlığını taşıyan belgesel, Fethullah Gülen yapılanmasının CIA ve NATO bağlantılı kontrgerilla yapılanmalarıyla ilişkili olduğu yönündeki iddiaları konu alıyor.

Belgeselin ilk gösterimi, Şubat 2015'te, Gülen'in o dönem yaşadığı Pensilvanya'daki Saylorsburg yakınlarında gerçekleştirilmişti.

"FETÖ, FETÖ OLMAZDAN EVVEL..."

Erişim engelinin ardından Cumhuriyet'e konuşan yönetmen Serkan Koç, şikâyetin kaynağını kendilerinin de öğrenmeye çalıştığını söyledi.

YouTube'un kendilerine şikâyette bulunan kamu kurumunun kimliğine ilişkin bilgi vermediğini belirten Koç, platformdan dört soruya yanıt istediklerini aktardı:

“Hangi devlet kuruluşu? Hangi karar? Hangi yasa? Filmin hangi bölümü? Bunların açıklanmasını bekliyoruz.”

Koç, durumun kendileri açısından şaşırtıcı olduğunu belirterek, The Gulen'in Fethullah Gülen yapılanmasını savunan değil, henüz devlet tarafından bugünkü biçimiyle tanımlanmadan önce yapılanmayı araştıran bir çalışma olduğunu söyledi.

"İDDİANAMEYE 'KAYNAK' OLARAK GİRDİ"

Koç, belgeselin daha sonraki yıllarda FETÖ'ye ilişkin resmi soruşturma ve araştırmalarda da gündeme geldiğini belirterek şöyle konuştu:

“2014 yılında yaptım. Daha sonra Ankara FETÖ Çatı İddianamesi’nde delil/kaynak olarak değerlendirildi, TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu çalışmalarında yer aldı.”

Koç, bu nedenle bugün ortaya çıkan durumun açıklığa kavuşturulması gerektiğini savundu.

“Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün terör örgütü olarak tanımladığı bir yapılanmayı araştıran, devletin kendi resmî soruşturma ve araştırmalarında başvurulan bir belgesel, bugün yine ‘bir devlet kuruluşunun’ şikâyeti üzerine Türkiye’de erişime kapatılıyor.”

ŞİKÂYETİ KİM YAPTI?

Koç, mevcut aşamada erişim engelinin arkasındaki neden konusunda kesin bir değerlendirme yapmadığının da altını çizdi.

Şikâyetçi kurumun açıklanmasını isteyen yönetmen, “Şikâyeti yapan devlet kuruluşunun hangisi olduğunu ve bu kuruluşun, The Gulen’in Türkiye’de izlenmesini neden istemediğini bilmek istiyorum” dedi.

Koç, YouTube'a yaptıkları itirazın sonucunu beklediklerini belirterek, kurumun adı ile şikâyetin hukuki gerekçesinin kamuoyuna açıklanmasını istedi.