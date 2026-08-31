YouTuber Arif Kocabıyık gözaltına alındı: TIR dorsesinin altında yakalandı!

Antalya 35. Ceza Mahkemesi tarafından TCK 299/1 maddesi uyarınca yurtdışı çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir TIR'ın dorsesinin altında Bulgaristan’a girmeye çalışırken yakalandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen adli süreç kapsamında, 31 Ağustos 2026 günü saat 15.11 sıralarında Kapıkule Gümrük Sahası’nda Bulgaristan’a çıkış yapmak üzere gelen TIR'da arama ve kontrol gerçekleştirildi.

Kontroller sırasında TIR'ın dorsesinin altında gizlenmiş iki kişi tespit edildi. Yapılan incelemede bu kişilerin Türk vatandaşı Arif Kocabıyık ile İran vatandaşı Shayan Peiman Samadi olduğu belirlendi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla adli işlemler başlatıldı. Arif Kocabıyık ile TIR sürücüsü Muhterem Altıntaş gözaltına alındı.

Şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na mevcutlu olarak sevk edilmesi talimatı verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürüldüğü bildirildi.