Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yozgat’ta otomobil tıra çarptı: 3 yaralı

Yozgat’ta otomobil tıra çarptı: 3 yaralı

14.07.2026 00:25:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Yozgat’ta otomobil tıra çarptı: 3 yaralı

Yozgat’ta otomobil tıra çarptı: 3 yaralı

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-200 kara yolu Akpınar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 34 PHV 191 plakalı Volvo marka otomobil, A.K. idaresindeki 66 ACN 048 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü M.K. ile araçtaki yolcular M.A.K. ve M.İ.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yerköy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #kaza #Yozgat