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YRP’li Doğan Bekin’den istifa iddialarının ardından açıklama

YRP’li Doğan Bekin’den istifa iddialarının ardından açıklama

25.09.2026 00:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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YRP’li Doğan Bekin’den istifa iddialarının ardından açıklama

YRP İstanbul Milletvekili ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin’in parti yönetimindeki görevlerinden istifa ettiği iddia edilirken, Bekin konuya ilişkin doğrudan bir doğrulama ya da yalanlama yapmadı. Bekin, Sibirya’ya gideceğini ve dönüşünde TBMM’de kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.
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Yeniden Refah Partisi (YRP) İstanbul Milletvekili ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin’in parti yönetimindeki görevlerinden istifa ettiği yönündeki iddiaların ardından Bekin’den açıklama geldi.

Bekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Federasyonu'na bağlı Sibirya'nın Tomsk kentinde düzenlenecek “Dini ve Etnik Hoşgörüsüzlüğün Önlenmesi” konulu uluslararası programa konuşmacı olarak katılmak üzere Sibirya’ya gideceğini belirtti.

Bekin, "son günlerde sosyal medya platformlarında kendisi hakkında çıkan haberler başta olmak üzere kamuoyunu ilgilendiren birçok konuda" Sibirya dönüşünde TBMM’de kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyeceğini ifade etti.

Bekin şunları söyledi: “Rusya Federasyonu 'a bağlı Sibirya' nın Tomck kentinde yapılacak olan  "Dini ve Etnik Hoşgörüsüzlüğün Önlenmesi" konusundaki uluslararası programa konuşmacı olarak katılım sağlamak üzere Sibirya'ya gidiyorum.

Sibirya'dan dönüşte,son günlerde sosyal medya mecralarında benimle ilgili çıkan haberler başta olmak üzere kamuoyunu yakından ilgilendiren  birçok  konuda TBMM'nde kapsamlı basın toplantısı düzenleyeceğimi ifade etmek isterim.”

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