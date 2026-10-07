YTÜ ‘kısmi aksaklıklar’ derken sorunun farklı dijital sistemleri etkileyen genel arıza olduğu iddia edildi: Üniversitede dijital kriz

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 1 Ekim’den bu yana yaşanan sistem arızası akademik ve idari işleyişi etkiledi.

Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre geçen perşembe günü başlayan soruna ilişkin üniversite çalışanlarına kurum içi bir bilgilendirme gönderildi. Bilgilendirmede sorunların “siber güvenlik ve teknik nedenlerle” bağlantılı olduğu ifade edildi. Ancak söz konusu ifadenin olası bir siber saldırıya, güvenlik açığına ya da yalnızca sistemlerin güvenli biçimde yeniden devreye alınmasına yönelik teknik önlemlere işaret edip etmediğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Üniversite yönetiminin kamuoyuna yaptığı açıklamada da herhangi bir siber saldırı ya da veri ihlalinden söz edilmedi. YTÜ yönetimi 3 Ekim’de yaptığı resmi açıklamada üniversitenin elektronik hizmet altyapısında teknik çalışmalar yürütüldüğünü duyurdu.

Açıklamada bazı internet tabanlı hizmetlere erişimde “geçici ve kısmi aksaklıklar” yaşanabildiği, hizmetlerin güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülebilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Üniversite ayrıca akademik takvim kapsamındaki işlemlerin sürdüğünü, ders kayıtları ile bazı başvuruların 9 Ekim’e kadar devam edeceğini açıkladı.

‘BAZI ÇEVRİMİÇİ DERSLER YAPILAMIYOR’

Ancak Cumhuriyet’e konuşan üniversite içerisinden bazı kaynaklar sorunun yalnızca tek bir internet hizmetiyle sınırlı olmadığını; öğrenci ve personelin kullandığı farklı dijital sistemleri etkileyen genel bir arıza yaşandığı iddiasını aktardı.

Buna göre arıza nedeniyle öğrenci bilgi sistemi (OBS), elektronik belge ve e-imza sistemleri ile bazı web tabanlı hizmetlere erişimde sorun yaşandığı belirtilirken çevrimiçi ders altyapısı ve kampüs içerisindeki internet bağlantısının da kesintilerden etkilendiği belirtildi.

Kesintilerin özellikle elektronik ortam üzerinden yürütülen işlemlerde aksamalara neden olduğu, OBS’ye erişemeyen öğrencilerin ders işlemlerinde sorun yaşadığı, çevrimiçi derslerin ve bazı idari işlemlerin elektronik belge ve e-imza sistemlerindeki sorunlardan etkilendiği öne sürüldü. Özellikle OBS’ye erişimde yaşanan sorun, ders kayıt ve ders ekleme işlemlerinin devam ettiği döneme denk geldi. Üniversitenin akademik takvimine göre öğrencilerin maksimum kredi sınırı içerisinde OBS üzerinden ders ekleyebileceği süre 9 Ekim’de sona erecek.

YTÜ’nün daha önce yayımladığı duyuruda bu tarihten sonra fakülte yönetim kurulu kararıyla dahi ders kaydı yapılamayacağı belirtilmişti.