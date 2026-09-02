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Yük içine gizlenmiş: Hamzabeyli’de TIR’da 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildi

Yük içine gizlenmiş: Hamzabeyli’de TIR’da 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildi

2.09.2026 09:15:00
Güncellenme:
DHA
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Yük içine gizlenmiş: Hamzabeyli’de TIR’da 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildi

Edirne’den Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen TIR’da yapılan aramada 121 kilo 800 gram skunk ele geçirildi, sürücü H.A. gözaltına alındı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yapmak üzere gelen TIR’da uyuşturucu bulunduğu ihbarını aldı.

H.A.’nın kullandığı TIR, sınır kapısından giriş yaptıktan sonra gümrük sahasında X-ray taramasına gönderildi.

Gümrük görevlilerinin polisle birlikte TIR’da yaptığı aramada, dorse kısmında yasal yük içerisine gizlenmiş 121 kilo 900 gram skunk ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Gözaltına alınan TIR şoförü H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. 

İlgili Konular: #skunk #Hamzabeyli