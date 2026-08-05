Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Yüksek Askeri Şura kapsamında alınan atama ve terfi kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi, 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir yıl uzatıldı.

Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ise Hava Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

30 AĞUSTOS'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Kararlar kapsamında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarında görev yapan 19 general, 6 amiral ve 69 albayın bir üst rütbeye terfi ettirilmesi kararlaştırıldı.

Terfiler 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.