Yüksek Askeri Şura nedir? YAŞ 2026 kararları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlar açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığında Özlem Karapınar, tuğgeneralliğe terfi ettirilerek Kuvvetin ilk kadın generali oldu.

YAŞ 2026 KARARLARI NELER?

Görev süresi dolan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun yerine Orgeneral Rafet Dalkıran atandı.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi ise bir yıl uzatıldı.

Önceki YAŞ'larda Tatlıoğlu'nın görev süresi iki kez, Kadıoğlu'nunki ise bir kez uzatılmıştı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 18 albay tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Bu kişiler arasında yer alan Albay Özlem Karapınar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilk kadın generali oldu.

Türkiye'nin ilk astronotu ve Türk Hava Kuvvetleri pilotu Albay Alper Gezeravcı da terfi alarak tuğgeneralliğe yükseldi.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA NEDİR?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), 29 Nisan 1925'te Ali Şura-yı Askeri adıyla, "sadece barış dönemlerinde faaliyet göstermesi için" kurulmuştu.

YAŞ'ın amacı ordunun ihtiyaçlarını karşılamak ve gerekli savunma tedbirlerini almak olarak belirlenmişti.

Günümüzde de Yüksek Askeri Şura'nın görevleri arasında "Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik anafikrin tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususlarında görüş bildirmek" yer alıyor.

YAŞ'ın yapısı ve buna başkanlık eden kişi çok partili düzene geçişin ve darbelerin ardından çeşitli yasalarla değiştirildi.

Bazı dönemlerde cumhurbaşkanları, bazı dönemlerde ise başbakanlar YAŞ'a başkanlık etti.

Son olarak 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yapılan değişiklikle Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı da YAŞ'a dahil edildi.