Yüksek Askeri Şura toplanıyor: ‘Atamalarda liyakat esas olmalı’

Türk Silahlı Kuvvetlerindeki terfi, atama, görev sürelerini uzatma ve emekliye sevklerin ele alınacağı Yüksek Askeri Şura bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak.

KOMUTA KADEMESİ BELİRLENECEK

Geçen yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel’in görev süreleri devam ediyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun ise görev süreleri sona eriyor. Bu iki komutanın emekliye sevk edilmektense, görev sürelerinin uzatılmasının daha olası olduğu dile getiriliyor.

METE KUŞ NE OLACAK?

Geçtiğimiz nisan ayında oynanan Konyaspor-Fenerbahçe maçında stadyumun üzerinden helikopter ve F-16 uçuran, bunun ardından disiplinsizlik gerekçesiyle merkeze çekilen tümgeneral Mete Kuş ile ilgili YAŞ kararı da merak ediliyor. Kuş’un emekliye sevk edilmesi ihtimaller arasında bulunuyor.

‘LİYAKAT ESAS OLMALI’

Emekli tümamiral Yankı Bağcıoğlu, “YAŞ kararlarında temel ölçüt, askeri personelin mesleki yeterliliği olmalıdır. Personel sisteminin temel esası, Anayasa’ya, yürürlükteki mevzuata ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kurumsal değerlerine bağlılık ile liyakat olmalıdır. Terfi, atama, görev süresi uzatımı ve emeklilik süreçleri siyasi değerlendirmelerin dışında tutulmalıdır. Terfi ve görevlendirmelerde kıta hizmeti, birlik komutanlığı tecrübesi, harekât başarısı, liderlik ve mesleki performans temel ölçüt olmalıdır. Özellikle komuta kademesinin belirlenmesinde saha tecrübesi ile kurumsal birikim birlikte değerlendirilmelidir” değerlendirmesini yaptı.

‘GEREKÇE AÇIKLANMALI’

Bağcıoğlu, “Gerekçesi açıklanmayan resen emeklilikler ve objektif kriterlere dayanmayan görev süresi uzatımları kurumsal güveni zedeler, yetişmiş insan kaynağının kaybına yol açar. Geçmişte terfi ettirilen bazı personel hakkında daha sonra FETÖ ile iltisak ve irtibat nedeniyle idari işlemler tesis edilmiş olması, personel değerlendirme ve güvenlik inceleme süreçlerinin en yüksek hassasiyetle yürütülmesini zorunlu kılmaktadır” ifadelerini kullandı. Bakanların YAŞ yapısındaki ağırlığını eleştiren Bağcıoğlu, ayrıca, toplantıda askeri sağlık ile askeri eğitim sisteminin ve emekli askeri personelin özlük haklarının ele alınması gerektiğini kaydetti.