Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı
Yüksek Askeri Şura toplantısı, Erdoğan başkanlığında Beştepe’de başladı.
Yüksek Askeri Şura toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’deki Saray'da başladı.
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