Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı

Yüksek Askeri Şura toplantısı, Erdoğan başkanlığında Beştepe’de başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2024 - 13:20
Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı
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Yüksek Askeri Şura toplantısı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe’deki Saray'da başladı.

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