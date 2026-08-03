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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ne zaman toplanacak? Yüksek Askeri Şura'da hangi kararlar alınacak?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ne zaman toplanacak? Yüksek Askeri Şura'da hangi kararlar alınacak?

3.08.2026 10:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ne zaman toplanacak? Yüksek Askeri Şura'da hangi kararlar alınacak?

Yüksek Askeri Şura ne zaman toplanacak araştırılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Peki, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ne zaman toplanacak? Yüksek Askeri Şura'da hangi kararlar alınacak?
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Yüksek Askeri Şura'da, bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar ve kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilecekler belli olacak. Peki, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) ne zaman toplanacak? Yüksek Askeri Şura'da hangi kararlar alınacak?

YÜKSEK ASKERİ ŞURA NE ZAMAN TOPLANACAK?

Yüksek Askeri Şura, 4 Ağustos 2026 Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde (Beştepe) gerçekleştirilecek.

Toplantı öncesinde Yüksek Askeri Şura üyeleri Anıtkabir'i ziyaret edecek. Anıtkabir programının ardından Beştepe'deki toplantıya geçilecek ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personel planlamasına ilişkin önemli gündem maddeleri görüşülecek.

Bu yılki toplantıda üç isim ilk kez Yüksek Askeri Şura üyesi olarak yer alacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, YAŞ toplantısına ilk kez katılım sağlayacak.

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YÜKSEK ASKERİ ŞURA'DA HANGİ KARARLAR ALINACAK

Toplantıda;

Albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personelin dosyaları değerlendirilecek.

Bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerin terfi işlemleri görüşülecek.

Kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel belirlenecek.

General, amiral ve albayların görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar ele alınacak.

Kuvvet komutanlıklarında yapılabilecek olası görev değişiklikleri değerlendirilecek.

Şura kapsamında değerlendirilecek tüm dosyalar, ilgili mevzuat çerçevesinde görüşülecek ve alınan kararlar Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak.

EMEKLİLİK VE GÖREV SÜRESİ DOSYALARI DA GÖRÜŞÜLECEK

Yüksek Askeri Şura'da yalnızca terfi dosyaları değil, görev süresi sona eren personelin durumları da ele alınacak.

Kadrosuzluk veya yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilmesi değerlendirilen personel hakkında karar verilecek. Ayrıca görev sürelerinin uzatılması gündemde bulunan general, amiral ve albaylara ilişkin dosyalar da toplantıda incelenecek.

İlgili Konular: #AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan #TSK #Yüksek Askeri Şura

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