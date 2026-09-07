Yüksek dalga alarmı: İstanbul'un o ilçesinde denize girmek 2 gün yasaklandı

Beykoz’da olumsuz deniz koşulları nedeniyle 2 gün süreyle denize girilmesine izin verilmeyecek.
Beykoz Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında Karadeniz’e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koylarda dalga boyunun yükselmesinin beklendiği belirtildi.
YASAK 2 GÜN SÜRECEK
Kaymakamlık, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında 7 Eylül Pazartesi ve 8 Eylül Salı günü söz konusu bölgelerde denize girmenin yasaklandığını bildirdi.
Yasağın, yüksek dalga boyunun oluşturabileceği risklere karşı tedbir amacıyla alındığı belirtildi.
KARADENİZ KIYILARINDA UYGULANACAK
Karar, Beykoz ilçe sınırlarında Karadeniz’e kıyısı bulunan sahil, plaj ve koyları kapsayacak.
Yetkililer, belirtilen tarihlerde denize girilmemesi gerektiğini duyurdu.