'Yüksek kazanç' vaadiyle 2 milyonluk vurgun: 6 kişi tutuklandı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik 6 ay süren planlı çalışma yürütüldü.
9 GÖZALTI
Çalışmaların ardından Adana, Mersin, Diyarbakır, Mardin, Denizli, İstanbul, Bursa ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.
11 Eylül'de adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. İfadeleri alınan 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında firari durumda bulunan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.