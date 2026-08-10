Yüksek Yerilim Hattı - 10 Ağustos 2026

TBMM işlevsiz ve göstermelik, her şey Erdoğan’ın iki dudağının arasında: Çözüm meclisten dışarı…

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Et ithalatına 1,2 milyar dolar, hayvancılığa 405 milyon dolar destek. Mesaj net: Üretme, ithal ET!

Zamanında sarı öküzü vermeseydik; bugün sürüyü ithal etmek zorunda kalmazdık…

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YENİ Parti millete dayanıyor.

CHP millete dayanıyor.

AKP millete dayanıyor.

MHP millete dayanıyor.

DEM millete dayanıyor.

İYİ Parti millete dayanıyor.

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Ama işsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığının altında ezilen milletin dayanacak hâli kalmadı:

Millet artık DA-YA-NA-MI-YOR…

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Göbeğimi bağışlamak istedim, kabul etmediler. “Organ bağışını yanlış anlamışsın” diye bir de fırça yedim. :(

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“Çerçeve” fiyakalı ama miyop yerine yanlış cam takmışlar. Uzağı göstermiyor: ufuk hep bulanık…

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Süreç sonrası eve dönüşte, resmî kayıtlardaki ayakkabı numaralarıyla gerçek numaralar karşılaştırılsın. Arşivde bilgi yoksa, İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu’nun hafızasına başvurulabilir…

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Kelepçe logolu yeni AKP rozetleri yapılmalı hemen. Gözdağıyla CHP’den transfer edilenlere takmak için…

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İktidarlar sorgulayan sanat ve edebiyatı sevmezler.

Onların tercihi: edeBİAT…

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Altı daire ve elli bin dolar rüşvet alan hâkim suçüstü yakalandı. Adalet, mülke mülk katmanın temelidir…

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Devlet ciddiyeti tarihe karıştı; yerini laçkalık ve partizanlık aldı. “Devlet Sululuk İşleri Genel Müdürlüğü” kurulsun hemen!

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Cami avlusuna bıraktılar laiklik ilkesini…

Bir gece rüyalarında kabusu ol, sevgili Atam; oy avcısı fırsatçı politikacıların…

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Ekonomimiz Allahlık!

Yeni model hazır: Dua, tevekkül, sabır, şükür…

Mali kaynak: Tarikat ve cemaat vakıfları.

Son hamle: Ekonominin boynuna kocaman bir nazar boncuğu!

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Hepimiz aynı gemideyiz. Karadeniz’de batan o gemide. Can yelekleri ise yandaşlara tahsis edilmiş…

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“Kurucu Önder Apo” Barbie bebekleri de piyasaya sürülecek mi?

Ken, Blaine, Steven ve Curtis’in yanına bir karakter daha hiç fena olmaz hani…

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İhmal üzerine ihmal, hata üstüne hata… Orman yangınlarıyla mücadelede yerli ve milli yeni yöntemimiz: Çam devirmek!