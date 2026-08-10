Yüksek Yerilim Hattı - 10 Ağustos 2026

TBMM işlevsiz ve göstermelik, her şey Erdoğan’ın iki dudağının arasında: Çözüm meclisten dışarı…
*
Et ithalatına 1,2 milyar dolar, hayvancılığa 405 milyon dolar destek. Mesaj net: Üretme, ithal ET!
Zamanında sarı öküzü vermeseydik; bugün sürüyü ithal etmek zorunda kalmazdık…
*
YENİ Parti millete dayanıyor.
CHP millete dayanıyor.
AKP millete dayanıyor.
MHP millete dayanıyor.
DEM millete dayanıyor.
İYİ Parti millete dayanıyor.
…
Ama işsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığının altında ezilen milletin dayanacak hâli kalmadı:
Millet artık DA-YA-NA-MI-YOR…
*
Göbeğimi bağışlamak istedim, kabul etmediler. “Organ bağışını yanlış anlamışsın” diye bir de fırça yedim. :(
*
“Çerçeve” fiyakalı ama miyop yerine yanlış cam takmışlar. Uzağı göstermiyor: ufuk hep bulanık…
*
Süreç sonrası eve dönüşte, resmî kayıtlardaki ayakkabı numaralarıyla gerçek numaralar karşılaştırılsın. Arşivde bilgi yoksa, İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu’nun hafızasına başvurulabilir…
*
Kelepçe logolu yeni AKP rozetleri yapılmalı hemen. Gözdağıyla CHP’den transfer edilenlere takmak için…
*
İktidarlar sorgulayan sanat ve edebiyatı sevmezler.
Onların tercihi: edeBİAT…
*
Altı daire ve elli bin dolar rüşvet alan hâkim suçüstü yakalandı. Adalet, mülke mülk katmanın temelidir…
*
Devlet ciddiyeti tarihe karıştı; yerini laçkalık ve partizanlık aldı. “Devlet Sululuk İşleri Genel Müdürlüğü” kurulsun hemen!
*
Cami avlusuna bıraktılar laiklik ilkesini…
Bir gece rüyalarında kabusu ol, sevgili Atam; oy avcısı fırsatçı politikacıların…
*
Ekonomimiz Allahlık!
Yeni model hazır: Dua, tevekkül, sabır, şükür…
Mali kaynak: Tarikat ve cemaat vakıfları.
Son hamle: Ekonominin boynuna kocaman bir nazar boncuğu!
*
Hepimiz aynı gemideyiz. Karadeniz’de batan o gemide. Can yelekleri ise yandaşlara tahsis edilmiş…
*
“Kurucu Önder Apo” Barbie bebekleri de piyasaya sürülecek mi?
Ken, Blaine, Steven ve Curtis’in yanına bir karakter daha hiç fena olmaz hani…
*
İhmal üzerine ihmal, hata üstüne hata… Orman yangınlarıyla mücadelede yerli ve milli yeni yöntemimiz: Çam devirmek!