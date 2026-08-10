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Yüksek Yerilim Hattı - 10 Ağustos 2026

Yüksek Yerilim Hattı - 10 Ağustos 2026

10.08.2026 04:00:00
Güncellenme:
Erdinç Utku
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Yüksek Yerilim Hattı - 10 Ağustos 2026

TBMM işlevsiz ve göstermelik, her şey Erdoğan’ın iki dudağının arasında: Çözüm meclisten dışarı…
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TBMM işlevsiz ve göstermelik, her şey Erdoğan’ın iki dudağının arasında: Çözüm meclisten dışarı…

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Et ithalatına 1,2 milyar dolar, hayvancılığa 405 milyon dolar destek. Mesaj net: Üretme, ithal ET! 

Zamanında sarı öküzü vermeseydik; bugün sürüyü ithal etmek zorunda kalmazdık…

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YENİ Parti millete dayanıyor.

CHP millete dayanıyor.

AKP millete dayanıyor.

MHP millete dayanıyor.

DEM millete dayanıyor.

İYİ Parti millete dayanıyor.

Ama işsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığının altında ezilen milletin dayanacak hâli kalmadı:

Millet artık DA-YA-NA-MI-YOR…

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Göbeğimi bağışlamak istedim, kabul etmediler. “Organ bağışını yanlış anlamışsın” diye bir de fırça yedim. :(

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“Çerçeve” fiyakalı ama miyop yerine yanlış cam takmışlar. Uzağı göstermiyor: ufuk hep bulanık…

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Süreç sonrası eve dönüşte, resmî kayıtlardaki ayakkabı numaralarıyla gerçek numaralar karşılaştırılsın. Arşivde bilgi yoksa, İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu’nun hafızasına başvurulabilir…

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Kelepçe logolu yeni AKP rozetleri yapılmalı hemen. Gözdağıyla CHP’den transfer edilenlere takmak için…

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İktidarlar sorgulayan sanat ve edebiyatı sevmezler.

Onların tercihi: edeBİAT…

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Altı daire ve elli bin dolar rüşvet alan hâkim suçüstü yakalandı. Adalet, mülke mülk katmanın temelidir…

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Devlet ciddiyeti tarihe karıştı; yerini laçkalık ve partizanlık aldı. “Devlet Sululuk İşleri Genel Müdürlüğü” kurulsun hemen!

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Cami avlusuna bıraktılar laiklik ilkesini…

Bir gece rüyalarında kabusu ol, sevgili Atam; oy avcısı fırsatçı politikacıların…

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Ekonomimiz Allahlık!

Yeni model hazır: Dua, tevekkül, sabır, şükür…

Mali kaynak: Tarikat ve cemaat vakıfları.

Son hamle: Ekonominin boynuna kocaman bir nazar boncuğu!

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Hepimiz aynı gemideyiz. Karadeniz’de batan o gemide. Can yelekleri ise yandaşlara tahsis edilmiş…

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“Kurucu Önder Apo” Barbie bebekleri de piyasaya sürülecek mi?

Ken, Blaine, Steven ve Curtis’in yanına bir karakter daha hiç fena olmaz hani…

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İhmal üzerine ihmal, hata üstüne hata… Orman yangınlarıyla mücadelede yerli ve milli yeni yöntemimiz: Çam devirmek!

İlgili Konular: #ekonomi #TBMM #yeni parti