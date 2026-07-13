Yüksek Yerilim Hattı - 13 Temmuz 2026

Trump’ı arkasına alan Erdoğan, dış politikada lafla F-35 gemiciği yürütüyor: SAMan alevi!

*

“Allah utandırmasın” diye diye birbirlerine, sonunda hiçbir şeyden utanmaz hale geldiler kendi kendilerine…

*

Memleketteki tüm kirpiler tutuklansın hemen.

İğneleri var; hiciv yapma riskleri yüksek!

*

Ekonomide enflasyon ve dolarizasyon.

Dış politikada globalizasyon ve Trumpizasyon.

Siyasette ve ahlakta kanalizasyon.

AKP iktidarının sonu: rezilizasyon…

*

Ahmet Telli’ye

Ödünç aldık şiirlerini, telif melif derdi olmadan.

Güzel yürekli sevgililerimiz oldu sayende.

İmkânsızı ikna ettik; dizelerinle dize getirdik.

Her ölüm zor ölümdür.

Şairin ölümü kor ölümdür.

Gider. Ama yakmaya devam eder.

*

“Bana ne” ve “bahane” cenneti ülkemiz. Her soruna bir “bana ne”, her hataya hazır bir bahanemiz var. Hayatımız “orta şükürlü”, psikologlar işsiz :)

*

Ülke yarı açlık cezaevi.

Ömür boyu açlığa mahkum halkımız… Tencereler suskun, mideler kelepçeli!

*

Koyunun çok olduğu yerde, tüm keçiler “günah keçisi”…

*

Fikir yürütemeyen, fikri yürütüyor.

İntihal (aşırma): milli sporumuz…

*

Ülke yöneticilerimiz melek gibi.

Halk PERİşan…

*

Kemal Kılıçdaroğlu’nun cenazelere gönderdiği çelenkler kabul edilmiyor.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne çelenk göndersin.

Gidişata bakılırsa yakında partinin cenaze töreninde lazım olacak…

*

Avrupalı Türk’ün izin yolu sözü:

YOLCU “YOLUNMADA” GEREK!

*

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yeni müfredatta “Kurtuluş Savaşı” yerine “Milli Mücadele” ifadesinin kullanılacağını açıklamasına tepkiler sürüyor.

Kurtuluş Savaşı’nı acilen Yusuf Tekin’den kurtarmak lazım…

*

Yeni parti yüzde 40’la marşa basacakmış.

Marşa basmak kolay; asıl mesele iktidar marşının notasını meydanlarda yazıp halka söyletebilmek…

Yoksa sandıktan “Marş marş!” sesi de çıkabilir. :(

*

Türkiye’de halkın yarıdan fazlası kredi borçlusu: 44,2 milyon kişi kredi kullandı.

Kalanı da kredi kartlarına takla attırarak “durumu” kurtarıyor… :(