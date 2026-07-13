Yüksek Yerilim Hattı - 13 Temmuz 2026

Trump’ı arkasına alan Erdoğan, dış politikada lafla F-35 gemiciği yürütüyor: SAMan alevi!
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“Allah utandırmasın” diye diye birbirlerine, sonunda hiçbir şeyden utanmaz hale geldiler kendi kendilerine…
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Memleketteki tüm kirpiler tutuklansın hemen.
İğneleri var; hiciv yapma riskleri yüksek!
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Ekonomide enflasyon ve dolarizasyon.
Dış politikada globalizasyon ve Trumpizasyon.
Siyasette ve ahlakta kanalizasyon.
AKP iktidarının sonu: rezilizasyon…
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Ahmet Telli’ye
Ödünç aldık şiirlerini, telif melif derdi olmadan.
Güzel yürekli sevgililerimiz oldu sayende.
İmkânsızı ikna ettik; dizelerinle dize getirdik.
Her ölüm zor ölümdür.
Şairin ölümü kor ölümdür.
Gider. Ama yakmaya devam eder.
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“Bana ne” ve “bahane” cenneti ülkemiz. Her soruna bir “bana ne”, her hataya hazır bir bahanemiz var. Hayatımız “orta şükürlü”, psikologlar işsiz :)
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Ülke yarı açlık cezaevi.
Ömür boyu açlığa mahkum halkımız… Tencereler suskun, mideler kelepçeli!
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Koyunun çok olduğu yerde, tüm keçiler “günah keçisi”…
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Fikir yürütemeyen, fikri yürütüyor.
İntihal (aşırma): milli sporumuz…
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Ülke yöneticilerimiz melek gibi.
Halk PERİşan…
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Kemal Kılıçdaroğlu’nun cenazelere gönderdiği çelenkler kabul edilmiyor.
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne çelenk göndersin.
Gidişata bakılırsa yakında partinin cenaze töreninde lazım olacak…
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Avrupalı Türk’ün izin yolu sözü:
YOLCU “YOLUNMADA” GEREK!
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yeni müfredatta “Kurtuluş Savaşı” yerine “Milli Mücadele” ifadesinin kullanılacağını açıklamasına tepkiler sürüyor.
Kurtuluş Savaşı’nı acilen Yusuf Tekin’den kurtarmak lazım…
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Yeni parti yüzde 40’la marşa basacakmış.
Marşa basmak kolay; asıl mesele iktidar marşının notasını meydanlarda yazıp halka söyletebilmek…
Yoksa sandıktan “Marş marş!” sesi de çıkabilir. :(
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Türkiye’de halkın yarıdan fazlası kredi borçlusu: 44,2 milyon kişi kredi kullandı.
Kalanı da kredi kartlarına takla attırarak “durumu” kurtarıyor… :(