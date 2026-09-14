Yüksek Yerilim Hattı - 14 Eylül 2026

Adalet politikacının koltuğuna sakızla yapışmış, bizim diyarlarda…

Cak cak hukuk çiğneniyor!

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Bankalar müşterilerine “iPhone kiralama paketleri” öneriyor.

“Hayatımızı kiralama paketi” de çıksın hemen.

Hayatımız pahalıya patlıyor, bu hayat pahalılığında…

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Yeni öğretim yılı sorunlarla açılıyor: Çocuklar aç, okullar personelsiz, veliler masraflarla boğuşuyor.

Ziller okullar, çanlar veliler ve iktidar için çalıyor!

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Kaos GL Derneği’ne yönelik operasyonda, ondan fazla LGBTİ+ aktivisti ev baskınlarıyla gözaltına alındı.

Ülkede “her türlü ibnelik” serbest; “eşcinsellik” yasak…

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Zülfü Livaneli, “Yiğidim Aslanım”ın mitinglerde çalınmasını istemedi.

“Böyledir bizim sevdamız” daha uygun. Koltuk sevdamız…

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Felsefeye öcü muamelesi yaptılar yıllarca. Eflatun denince sadece “bir renk” geliyor aklımıza...

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Çocuk yoksulluğu derinleşirken milyonlarca öğrenci okula aç gidiyor.

Çocuklar aç bırakılmasın,

şeker de yiyebilsinler…

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TAKSİTmetre takalım hayatımıza;

yaşamadığımız zamanları fazladan faturaya eklemesinler.

Taksitle yaşıyoruz, peşin öleceğiz…

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Eski defterlerde “yeni bir beyaz sayfa” açılamaz...

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A Milli Kadın Voleybol Takımı’na:

Türkiye sizinle gurur duyuyor.

AKP’ye:

Türkiye sizinle GURULduyor…

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İlk seçimde muhalefet partilerinin listelerinde en az yüzde 10 “AKP kontenjanı” ayrılsın.

Nasıl olsa seçildikten sonra AKP’ye geçiyorlar. Hiç değilse yüzde 10’la sınırlanmış olunur…

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Dik dur, eğilme!

İşsizlik, yoksulluk ve enflasyonun altında beli bükülen millet seninle!

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Mansur Yavaş nihayet kararını verdi: Kararsız kalmaya devam edecek…

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Yapay zekâyla fotoğraflarda 80’li yıllara dönmek moda.

Memleketi de 12 Eylül 1980 öncesine döndürelim.

Biraz daha demokratik, biraz daha çağdaş bir hukuk devletine…

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Transferlerle muhalefet koltuklarına çöken AKP, milli iradeyi yok sayıyor:

Yerli ve Milli İade!

ÇAĞRI——————————————

Müsaadenizle sizin yerinize utanabilir miyim?

78 yaşındaki usta karikatürist Nuri Kurtcebe, kesinleşen hapis cezası nedeniyle cezaevine gönderilme tehlikesiyle karşı karşıya.

Yüzde 90 engelli, kanser ve KOAH hastası Kurtcebe’nin avukatı, sağlık raporundaki çelişkiler nedeniyle Adli Tıp’tan yeni rapor alınmasını ve infazın durdurulmasını talep ediyor.

“Hapishane koşulları Kurtcebe’nin sağlık koşullarını etkilemez” raporu veren doktorlar…

Müsaadenizle sizin yerinize utanabilir miyim?

Nuri Kurtcebe’nin yaşam hakkı için bu durumu gündeme getirip destek olmak, insanım diyebilen herkesin sorumluluğudur.

Bu durumu görüp de ses çıkarmayan “tatlı sululuk” karikatüristleri ve sanatçıları…

Müsaadenizle sizin yerinize utanabilir miyim?

Ve en önemlisi; Nasrettin Hoca’nın torunlarının hocanın diyarlarında mizah yapmasına tahammül edemeyen, gülücükleri demir parmaklıklara hapseden ülke yöneticileri…

Müsaadenizle sizin yerinize utanabilir miyim?