Yüksek Yerilim Hattı - 20 Temmuz 2026

“Güvendiğimiz dağlar”ı

bahiste kaybettik… :(

*

Hukukla hukukumuz yok.

Kanunların değil, Karun’ların dediği oluyor bizim diyarlarda… ☹️

**

Fiyatlar el yakıyor, hayat ateş pahası. Zamlarla da ateşkes ilan edilsin, hemen.

*

Kokuşmuş düzenlerde yoksullara sadece “etin kokusu” düşer…

*

Şişli Belediyesi kayyumu Adıyaman’a gitmek üzere Menzil tarikatına otobüs tahsis etti.

Cumhuriyet ve laiklik treni raydan çıkarılınca, gericilik karanlığa otobüs kaldırmaya başladı. Elhamdülillah!

*

Faşizme karşı ancak “tüm düşlere” aynı anda basarsak kazanırız.

*

“Seçilmiş Diktatör”…

Kulağa çelişki gibi geliyor, değil mi?

Seçim sandığı her şeyi meşrulaştırıyorsa, buyurun çağın oksimoronu: “Demokratik Diktatörlük”…

*

AKP’nin süreç konusunda işi ağırdan alması Bahçeli’yi kızdırıyor! Kulisler yanıyor!

Erdoğan’dan replik:

“Her ne kadar SÜREÇ-i lisan ettiysek, affola!”

*

Yargı tamamen siyasallaşınca, tabelalar da değişmeli:

Yargıtayyip,

Danıştayyip,

Sayıştayyip…

*

Kâğıt bebeklerden haber yapıyor medyamız; üçkâğıttan kahramanlar yaratıyor halkımız…

Algı, bizim milli ve yerli s-algınımız…

*

“Suya sabuna dokunmayan” sulu mizah, iktidarın değirmenine su taşır. Mizahçı, Don Kişot olmayı göze alandır.

*

İddia, kulis, duyum…

Haber görmezden gelinirken, söylenti sekiz sütuna manşet oluyor.

Etikte Sınır Tanımayan Gazeteciler Derneği kurulsun derhal!

*

CHP’de herkes, “Butlancı” mı “Özgürcü” mü olduğu konusunda rengini ve safını belli ediyor.

Keşke demokratlığının, Atatürkçülüğünün ve solculuğunun rengi de bu kadar net olsa.

*

İfade özgürlüğüne ve mizaha tahammülsüzlük sol(!) cenaha da bulaştı: SUSyal demokrasi…

*

Temizlik IBANdan gelir…