Yüksek Yerilim Hattı - 20 Temmuz 2026

“Güvendiğimiz dağlar”ı
bahiste kaybettik… :(
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Hukukla hukukumuz yok.
Kanunların değil, Karun’ların dediği oluyor bizim diyarlarda… ☹️
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Fiyatlar el yakıyor, hayat ateş pahası. Zamlarla da ateşkes ilan edilsin, hemen.
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Kokuşmuş düzenlerde yoksullara sadece “etin kokusu” düşer…
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Şişli Belediyesi kayyumu Adıyaman’a gitmek üzere Menzil tarikatına otobüs tahsis etti.
Cumhuriyet ve laiklik treni raydan çıkarılınca, gericilik karanlığa otobüs kaldırmaya başladı. Elhamdülillah!
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Faşizme karşı ancak “tüm düşlere” aynı anda basarsak kazanırız.
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“Seçilmiş Diktatör”…
Kulağa çelişki gibi geliyor, değil mi?
Seçim sandığı her şeyi meşrulaştırıyorsa, buyurun çağın oksimoronu: “Demokratik Diktatörlük”…
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AKP’nin süreç konusunda işi ağırdan alması Bahçeli’yi kızdırıyor! Kulisler yanıyor!
Erdoğan’dan replik:
“Her ne kadar SÜREÇ-i lisan ettiysek, affola!”
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Yargı tamamen siyasallaşınca, tabelalar da değişmeli:
Yargıtayyip,
Danıştayyip,
Sayıştayyip…
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Kâğıt bebeklerden haber yapıyor medyamız; üçkâğıttan kahramanlar yaratıyor halkımız…
Algı, bizim milli ve yerli s-algınımız…
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“Suya sabuna dokunmayan” sulu mizah, iktidarın değirmenine su taşır. Mizahçı, Don Kişot olmayı göze alandır.
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İddia, kulis, duyum…
Haber görmezden gelinirken, söylenti sekiz sütuna manşet oluyor.
Etikte Sınır Tanımayan Gazeteciler Derneği kurulsun derhal!
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CHP’de herkes, “Butlancı” mı “Özgürcü” mü olduğu konusunda rengini ve safını belli ediyor.
Keşke demokratlığının, Atatürkçülüğünün ve solculuğunun rengi de bu kadar net olsa.
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İfade özgürlüğüne ve mizaha tahammülsüzlük sol(!) cenaha da bulaştı: SUSyal demokrasi…
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Temizlik IBANdan gelir…