Yüksek Yerilim Hattı - 21 Eylül 2026

“Ailem güvende” operasyonlarının asıl amacı: Tek adamın ailesi, “Hanedan güvende”...

*

Yatırım ve Para Piyasası Fan Fin Fonu…

*

Asıl kriz “fon krizi” değil, “don krizi”.

Din iman, soy sop diye diye milleti donuna kadar soyup soğana çevirdiler…

*

Yalan Makinesi var, Talan Makinesi niye yok?

Ülkeyi talan edenleri daha kolay belirlerdik…

*

İmamoğlu: “Sesim, fotoğrafım, sosyal medyam, savunmam ve kitabım yasak. Yasaklar kronolojisi…”

Kuvvetler ayrılığı rafa kalkıp yargı, yürütme ve yasama “tek adam”da birleşince: kuvvetler aynılığı.

Yasamanın yerini YASAklama alıyor…

Kuvvet tek elde, yasak her yerde. :(

*

PROVAkasyon kadar ilgi duymuyoruz tiyatroya…

Bizim “tiyatro” dediğimizin sahnesi tezgâh, dekoru manipülasyon, senaryosu komplo teorisi. :(

*

Üretici ekti, şirketler biçti; tarım sezonu üretici için hüsranla kapandı.

Tarlalarımız Ali Baba’nın Çiftliği’ne döndü; kırk harami emeğin, alın terinin ve bereketin üzerine çöktü.

*

Herkes günde 10 bin adım yürüse, milletçe “çağdaş uygarlık seviyesini” yakalarız belki…

*

Halkının ağladığı dilden konuşur solcu…

*

Siyaset gündemi “börek”e kilitlendi.

Siyasetten “yürek” sürgüne gönderilince…

*

AKP’li Mustafa Varank yurttaşlara börek ikram etti. Özgür Özel’in bir Yeni Parti üyesinin börek ikramını reddetmesini eleştirdi.

Yandaşa: “Yağma Hasan’ın böreği.”

Yurttaşa: “Ekmek bulamıyorsa börek yesinler!”

*

81 ilde akıllı şehir dönemi başlıyor: Trafikten afet yönetimine kadar 50 yeni uygulama kullanılacak.

“Akıllı yurttaş” uygulaması seçimden sonra… :)

*

Grönland anlaşmasının ayrıntıları ortaya çıktı: Egemenlik Danimarka’da, askeri erişim ABD’de.

Davul Danimarka’da, tokmak ABD’de.

Zurnayı kapan, oyun havasını belirler…

*

Dördüncü kuvvet değil, dördüncü parti.

Günümüzün medyası!

*

Organ mafyasına beynini ve vicdanını bağışlamış gibi bir hâlin var, sevgili halkım…