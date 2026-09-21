Yüksek Yerilim Hattı - 21 Eylül 2026

“Ailem güvende” operasyonlarının asıl amacı: Tek adamın ailesi, “Hanedan güvende”...
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Yatırım ve Para Piyasası Fan Fin Fonu…
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Asıl kriz “fon krizi” değil, “don krizi”.
Din iman, soy sop diye diye milleti donuna kadar soyup soğana çevirdiler…
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Yalan Makinesi var, Talan Makinesi niye yok?
Ülkeyi talan edenleri daha kolay belirlerdik…
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İmamoğlu: “Sesim, fotoğrafım, sosyal medyam, savunmam ve kitabım yasak. Yasaklar kronolojisi…”
Kuvvetler ayrılığı rafa kalkıp yargı, yürütme ve yasama “tek adam”da birleşince: kuvvetler aynılığı.
Yasamanın yerini YASAklama alıyor…
Kuvvet tek elde, yasak her yerde. :(
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PROVAkasyon kadar ilgi duymuyoruz tiyatroya…
Bizim “tiyatro” dediğimizin sahnesi tezgâh, dekoru manipülasyon, senaryosu komplo teorisi. :(
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Üretici ekti, şirketler biçti; tarım sezonu üretici için hüsranla kapandı.
Tarlalarımız Ali Baba’nın Çiftliği’ne döndü; kırk harami emeğin, alın terinin ve bereketin üzerine çöktü.
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Herkes günde 10 bin adım yürüse, milletçe “çağdaş uygarlık seviyesini” yakalarız belki…
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Halkının ağladığı dilden konuşur solcu…
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Siyaset gündemi “börek”e kilitlendi.
Siyasetten “yürek” sürgüne gönderilince…
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AKP’li Mustafa Varank yurttaşlara börek ikram etti. Özgür Özel’in bir Yeni Parti üyesinin börek ikramını reddetmesini eleştirdi.
Yandaşa: “Yağma Hasan’ın böreği.”
Yurttaşa: “Ekmek bulamıyorsa börek yesinler!”
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81 ilde akıllı şehir dönemi başlıyor: Trafikten afet yönetimine kadar 50 yeni uygulama kullanılacak.
“Akıllı yurttaş” uygulaması seçimden sonra… :)
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Grönland anlaşmasının ayrıntıları ortaya çıktı: Egemenlik Danimarka’da, askeri erişim ABD’de.
Davul Danimarka’da, tokmak ABD’de.
Zurnayı kapan, oyun havasını belirler…
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Dördüncü kuvvet değil, dördüncü parti.
Günümüzün medyası!
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Organ mafyasına beynini ve vicdanını bağışlamış gibi bir hâlin var, sevgili halkım…