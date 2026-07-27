Yüksek Yerilim Hattı - 27 Temmuz 2026

Bölüne bölüne kazanacağız!

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İstanbul CHP’deki üye katılım törenine, farklı cast ajansları aracılığıyla kişi başı 950 TL karşılığında yüzlerce figüran tutuldu.

Sıradaki türkü Kılıçdaroğlu’na gelsin:

Kendime CASTım, Ali

Dağlara küstüm, Ali

Dar günde dostum Ali…

Ama kalabalık lazım olunca, ajansa düştüm Ali.

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Başkasının yazdığı senaryoda figüran olmayı kabul edersen, bir gün parayla figüran tutmaya mecbur kalırsın. Tiyatro sadece tiyatro sahnesinde güzeldir…

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Dışarıda: Filenin Sultanları milletin yüzünü güldürüyor.

İçeride: Hilenin Sultanı milletin sahasına smaç vuruyor; sevincine set çekip dünyasını karartıyor…

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), “Felsefe ve Yapay Zekâ” ile “Biyoteknoloji ve Genetik”in de aralarında bulunduğu 16 yeni programın ilk kez öğrenci kabul edeceğini açıkladı.

Ama “Sürdürülebilir İşsizlik” ve “Açlık Sınırında Yaşama Sanatı” gibi memleket gerçeklerine daha uygun programlar yine unutulmuş…

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Bilal Erdoğan’ın adaylığına tek itirazım var: Halk, derdini anlatmakta zorlanıyor zaten. Bir de “Bilal’e anlatır gibi” anlatmaya başlarsa, sorunların çözümü değil, anlatımı yıllar sürer…

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Tüketim ekonomisi:

Un var, şeker var, yağ var…

Helva yapan yok; çünkü hazırı/ithali daha ucuz.

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İmeceyle getirdikleri suya sayaç takıldı: Bolu Ulumescit köylüleri yargıya gidiyor.

Doğadan getirilen suya sayaç takmaktır kapitalizm. Köylü yok, müşteri vardır.

İmece değil, yemece düzeni. :(

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Ormanları rahat bırakın, yakacaksanız “orman kanunları”nı yakın…

Gücün hukuku değil, hukukun gücü egemen olsun; güçlü olduğu için haklı sayılanların devri kapansın.

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ABD ve Külliye dublajlı siyasetimizden “figüranları” arındıralım!

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Batı cephesinde yeni bir şey…

şey, YENİ Parti var.

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İktidara yürümek ya da iktidarla yürümek; işte bütün mesele bu!

Kendi yazdığın senaryoda başrol oynamak ya da iktidarın yazdığı senaryoda figüran olmak…

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Tarikatlar ve cemaatlere yönelik bağışlar ile mali ayrıcalıklar denetim dışı; her şey “h-ASIR altı ediliyor”. Ortaçağ’a çağ atlıyoruz: geri vitesle ve son hızla. :(

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Türkiye’de siyasetçiler ikiye ayrılır:

-Siyasi figürler.

-“Figür”anlar.

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Böl, parçala, u-YUT…