Yüksek Yerilim Hattı - 28 Eylül 2026

Serbest piyasa da serbest değil bizde: MONEYpülasyon!
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Piyasayı soydum,
Fon sepetine koydum.
Ben bir yalan uydurdum,
Duma duma dum,
Ballı fon!
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Fatma Betül SOYAN Kaya…
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Anayasa Mahkemesi, internet erişim engelleri konusunda bugüne kadar farklı gerekçelerle 30 ihlal kararı verdi. Ama iktidar AYM’nin kararlarını dikkate almıyor.
Hukuka erişim engeli…
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“Ortanın solu”nu bile arar olduk.
Şimdikiler “ortamın solu”…
Ortanın solu: Out
Ortamın solu: In…
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TBMM’nin 28’inci Dönemi’nde verilen 48 bin 969 soru önergesinin yalnızca yüzde 13’ü süresi içinde cevaplandı.
Sorum Meclis’ten dışarı!
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Türkiye çocuklarda obezitede Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü.
Hoş geldin bebek.
Diyet yapma sırası sende.
Senin yolunu gözlüyor:
Paleo, Dukan, Atkins,
Alkali, İsveç, Vegan…
Canan Karatay,
Mehmet Öz filan.
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Yiğidi öldür, “savunma hakkını” yeme…
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Aldığınız kiloya değsin yediğiniz.
Abur cubur, ıvır zıvır yemeyin…
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Müzelik politikacılar “siyaset defterini kapatamadıkları” için iktidar her şeyi kitabına uydurup halkın defterini dürüyor…
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YENİ Parti, il ve ilçe başkan adaylarına akraba kayırmacılığını yasaklayan taahhütname imzalatıyor. Denetimi de “yedi sülale” kadrolaşmasının duayeni Bülent Tezcan’a verirlerse, tam isabet olur. :)
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Mizah, insanların içinden HİN çıkarır…
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Bir elmanın iki yarısı gibi CHP ve Yeni Parti.
İçine kurt düşmüş elmanın…
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Ne kadar yazarsan yaz, herkes bildiğini okuyor.
“Alın yazısı” bu bizim diyarlarda yazarların…
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R.T. Erdoğan, BM kürsüsünde Sezai Karakoç’un dizelerini okuyarak, “Biz sussak tarih, tarih sussa hakikat susmayacak” dedi.
Dışarıda susmuyor, içeride susmayanları susturuyor.
Dışarıya vitrin demokrasisi, içeride “çok sessizlikli” tek adam rejimi!