Yüksek Yerilim Hattı - 28 Eylül 2026

Serbest piyasa da serbest değil bizde: MONEYpülasyon!

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Piyasayı soydum,

Fon sepetine koydum.

Ben bir yalan uydurdum,

Duma duma dum,

Ballı fon!

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Fatma Betül SOYAN Kaya…

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Anayasa Mahkemesi, internet erişim engelleri konusunda bugüne kadar farklı gerekçelerle 30 ihlal kararı verdi. Ama iktidar AYM’nin kararlarını dikkate almıyor.

Hukuka erişim engeli…

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“Ortanın solu”nu bile arar olduk.

Şimdikiler “ortamın solu”…

Ortanın solu: Out

Ortamın solu: In…

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TBMM’nin 28’inci Dönemi’nde verilen 48 bin 969 soru önergesinin yalnızca yüzde 13’ü süresi içinde cevaplandı.

Sorum Meclis’ten dışarı!

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Türkiye çocuklarda obezitede Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü.

Hoş geldin bebek.

Diyet yapma sırası sende.

Senin yolunu gözlüyor:

Paleo, Dukan, Atkins,

Alkali, İsveç, Vegan…

Canan Karatay,

Mehmet Öz filan.

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Yiğidi öldür, “savunma hakkını” yeme…

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Aldığınız kiloya değsin yediğiniz.

Abur cubur, ıvır zıvır yemeyin…

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Müzelik politikacılar “siyaset defterini kapatamadıkları” için iktidar her şeyi kitabına uydurup halkın defterini dürüyor…

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YENİ Parti, il ve ilçe başkan adaylarına akraba kayırmacılığını yasaklayan taahhütname imzalatıyor. Denetimi de “yedi sülale” kadrolaşmasının duayeni Bülent Tezcan’a verirlerse, tam isabet olur. :)

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Mizah, insanların içinden HİN çıkarır…

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Bir elmanın iki yarısı gibi CHP ve Yeni Parti.

İçine kurt düşmüş elmanın…

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Ne kadar yazarsan yaz, herkes bildiğini okuyor.

“Alın yazısı” bu bizim diyarlarda yazarların…

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R.T. Erdoğan, BM kürsüsünde Sezai Karakoç’un dizelerini okuyarak, “Biz sussak tarih, tarih sussa hakikat susmayacak” dedi.

Dışarıda susmuyor, içeride susmayanları susturuyor.

Dışarıya vitrin demokrasisi, içeride “çok sessizlikli” tek adam rejimi!