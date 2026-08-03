Yüksek Yerilim Hattı - 3 Ağustos 2026

Japonya’dan bir ricam var: Türkiye’de siyasete giren herkese otomatik Japon vatandaşlığı verilsin.

Belki yolsuzluk yaparak ya da çıkar uğruna parti değiştirerek etik pusulasını şaşıranlar, o meşhur Japon onur anlayışından(harakiri) biraz nasiplenir…

Tek ve son umudumuz bu :(

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Siyasi etik rafta: CHP’den AKP’ye belediye başkanı transferleri tam gaz devam.

Başkanlar korktu, TUZla KOKTU!

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Bana bir AKP rozeti verin, siyaset dünyasını yerinden oynatayım.

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Her yerde yangın var…

İMAR iznim senin bu gece.

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Erken uyarı yok…

Önlem eksik…

İlk müdahale gecikiyor…

Hava gücü yetersiz…

Koordinasyon kayıp…

Orman yangınlarıyla mücadelede yine sınıfta kaldık.

Ormanlar yanıyor, yöneticiler bakıyor.

Yangına KÖRLÜKLE gidiyor;

“on parmağında on mazeret” bulunan bizim yöneticilerimiz…

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Atı alan Üsküdar’ı (Sinem Dedetaş) tutukladı :(

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Tarihi çarpıttık, matematiği ezberlettik, bilimi savsakladık; felsefeyi susturup edebiyatı gösteriye çevirdik. Sonra da coğrafyayı suçladık.

Sorun “yanlış coğrafyada olmak” değil; hayat bilgisi-zliği…

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Çıplak gözle bakabilen, çıplak gerçeği görür: Kral çıplak!

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“Hainlik” kavramına da bir TSE/ISO standardı getirilsin artık!

Kime, niçin ve ne zaman hain diyeceğimizi önceden bilelim; standartlara uygun bir şekilde hain diyelim.

Bugün hain ilan edilen yarın kahraman, bugün kahraman denilen yarın hain ilan edilemesin. :)

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Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanlığı’nın bütçesi, istihbarat ve terörle mücadele harcamalarını geçti. “Hazineyi Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanlığı’ndan korumak” için yeni bir “koruma başkanlığı” kurulsun.

“Cumhurbaşkanı’nı halktan korumanın” faturası halka pahalıya patlıyor…

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31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra 41 CHP’li belediyeye operasyon yapıldı.

Belediye başkan adayı olma koşullarına “AKP’li olmak ve yolsuzluğu usulüne uydurabilmek” eklensin, sonradan tutuklama ve kayyum atama zahmetinden kurtulalım…

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12 Ağustos’ta tam Güneş tutulması, 28 Ağustos’ta parçalı Ay tutulması var. Türkiye’den yalnızca parçalı Ay tutulması izlenebilecek.

Önemli değil.

Türkiye’de Külliye merkezli “tam akıl tutulması” 365 gün kesintisiz sürüyor; memleketin her yerinden, her an izlenebiliyor.

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Politikacılar “sidik yarışı” yaptığı için memleketi “b.k götürüyor”…

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Binali Yıldırım’ın kapısını açan korumanın kapısını da başka bir koruma açtı!

Tanrı Türk’ü korumalardan korusun!

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Genco Erkal için hazırlanan, tiyatro sahnesi biçimindeki anıt mezar; ölümünün ikinci yılında açıldı.

Ölmek ya da ölümsüzleşmek…

İşte bütün mesele bu!

(Özlem ve saygıyla. 😞)