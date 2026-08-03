Yüksek Yerilim Hattı - 3 Ağustos 2026

Japonya’dan bir ricam var: Türkiye’de siyasete giren herkese otomatik Japon vatandaşlığı verilsin.
Belki yolsuzluk yaparak ya da çıkar uğruna parti değiştirerek etik pusulasını şaşıranlar, o meşhur Japon onur anlayışından(harakiri) biraz nasiplenir…
Tek ve son umudumuz bu :(
***
Siyasi etik rafta: CHP’den AKP’ye belediye başkanı transferleri tam gaz devam.
Başkanlar korktu, TUZla KOKTU!
***
Bana bir AKP rozeti verin, siyaset dünyasını yerinden oynatayım.
***
Her yerde yangın var…
İMAR iznim senin bu gece.
***
Erken uyarı yok…
Önlem eksik…
İlk müdahale gecikiyor…
Hava gücü yetersiz…
Koordinasyon kayıp…
Orman yangınlarıyla mücadelede yine sınıfta kaldık.
Ormanlar yanıyor, yöneticiler bakıyor.
Yangına KÖRLÜKLE gidiyor;
“on parmağında on mazeret” bulunan bizim yöneticilerimiz…
***
Atı alan Üsküdar’ı (Sinem Dedetaş) tutukladı :(
***
Tarihi çarpıttık, matematiği ezberlettik, bilimi savsakladık; felsefeyi susturup edebiyatı gösteriye çevirdik. Sonra da coğrafyayı suçladık.
Sorun “yanlış coğrafyada olmak” değil; hayat bilgisi-zliği…
***
Çıplak gözle bakabilen, çıplak gerçeği görür: Kral çıplak!
***
“Hainlik” kavramına da bir TSE/ISO standardı getirilsin artık!
Kime, niçin ve ne zaman hain diyeceğimizi önceden bilelim; standartlara uygun bir şekilde hain diyelim.
Bugün hain ilan edilen yarın kahraman, bugün kahraman denilen yarın hain ilan edilemesin. :)
***
Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanlığı’nın bütçesi, istihbarat ve terörle mücadele harcamalarını geçti. “Hazineyi Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanlığı’ndan korumak” için yeni bir “koruma başkanlığı” kurulsun.
“Cumhurbaşkanı’nı halktan korumanın” faturası halka pahalıya patlıyor…
***
31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra 41 CHP’li belediyeye operasyon yapıldı.
Belediye başkan adayı olma koşullarına “AKP’li olmak ve yolsuzluğu usulüne uydurabilmek” eklensin, sonradan tutuklama ve kayyum atama zahmetinden kurtulalım…
***
12 Ağustos’ta tam Güneş tutulması, 28 Ağustos’ta parçalı Ay tutulması var. Türkiye’den yalnızca parçalı Ay tutulması izlenebilecek.
Önemli değil.
Türkiye’de Külliye merkezli “tam akıl tutulması” 365 gün kesintisiz sürüyor; memleketin her yerinden, her an izlenebiliyor.
***
Politikacılar “sidik yarışı” yaptığı için memleketi “b.k götürüyor”…
***
Binali Yıldırım’ın kapısını açan korumanın kapısını da başka bir koruma açtı!
Tanrı Türk’ü korumalardan korusun!
***
Genco Erkal için hazırlanan, tiyatro sahnesi biçimindeki anıt mezar; ölümünün ikinci yılında açıldı.
Ölmek ya da ölümsüzleşmek…
İşte bütün mesele bu!
(Özlem ve saygıyla. 😞)