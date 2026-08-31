Yüksek Yerilim Hattı - 31 Ağustos 2026

Bakım ve onarım nedeniyle yarın bazı şehirlere tarikat verilemeyecek…

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Ekrem İmamoğlu’nun “Millet Şahidimdir” adlı İBB davası savunması kitabı hakkında, henüz basılmadan toplatma kararı alındı.

Nâzım Hikmet yaşasaydı,

“En güzel kitap:

henüz basılmadan toplatılandır.”

diye eklerdi “En Güzel” şiirine…

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İktidarın yargıyı baskı aracına dönüştürdüğü ülkemizde; şaka, haber, şarkı, sendikal faaliyet, protesto… Her şey soruşturma konusu oluyor.

Herkese uygun bir suçlamamız vardır.

Çeşitlerimiz içeridedir. :)

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“Fikir adamı” olmakla kalmayıp “fakir adamı” da olursan, yüreğini sola kaptırdın demektir. Tek tedavi var: daha sol…

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Düşünsene… herkes düşünüyor. Bizim düşünmemize gerek kalmıyor. :)

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Hayat pahalılığı nedeniyle İstanbulluların %45,8’i son bir yılda hiçbir kültür-sanat etkinliğine katılamadı.

Bu krizde İstanbul’da yaşayabilmek başlı başına bir “performans sanatı” zaten…

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Özgür Özel, parti otobüsünün arkasına “Teyzem sağ olsun!” yazdırdı.

Otobüste de artık

“Ablan kurban olsun sana” şarkısı

çalınır…

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Nasrettin Hoca “Ya tutarsa?” deyince, komşusu devam etmiş:

“Ya tutuklarlarsa?”

Fıkra sansürlendiği için bilmez bunu hiç kimse…

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“Külliye papağanları”, Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkan gazetecilere “Saraçhane bülbülleri” diyor.

Medya kafeste, millet devekuşu…

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Paraya kıydım, kamuoyu yoklaması yaptırdım. Her durumda yüzde 7 barajını geçiyorum. Anket şirketi “Biraz daha ateşlersen seni daha yukarılara çıkarırız” dedi.

Hâlâ siyasi parti olmadan barajı geçecek oyu nasıl almışım, onu düşünüyorum. Oyuna mı geldim yoksa? 🙂

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Sahneye 1,5 saat geç çıkan Bülent Ersoy, gecikmeyi protesto eden bir hayranına ağır küfürler etti.

Ersoy, müziği, konseri, kültür-sanatı falan bıraksın; bundan sonra “KÜFÜR-SALTANAT Etkinlikleri” düzenlesin…

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Şimdiki istek parçamız Çelik’ten…

Bir ayağı CHP’de, diğeri Yeni Parti’de olan belediye başkanları ve seçmenlere gelsin:

“Gitsem, gidemem; kalsam, kalamam…

Ateşteyim ben ateşte.”

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“Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” ve “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarından tahliye kararı verilen komedyen Deniz Göktaş, cezaevinden çıkamadan bu kez de “Daltonlar şakası” nedeniyle “suçu ve suçluyu övme” suçlamasıyla yeniden tutuklandı.

90 dakika 17 saniyelik gösteride espri çok.

Tahliye kararı ver, hemen başka bir suçlamayla tutukla.

Adalet, “Keyfimin mafyası mısın? İstediğimi içeri alırım.” diyor; Daltonlar’ın e-mafya yönettiği memleketimizde…

Hukuk tutukluk yapıyor, mizah içeride tutuklu yatıyor. 😞

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Sen beni “anjiyo” musun sahi?

Sanmam. Yüreğin sevgiye kapanmış senin…

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Geçmiş olsun Cem Yılmaz! 🙏

Cem Yılmaz’a stent takılmış.

O şimdi STENT-Upçı… 😄

Şakası bir yana, acil şifalar diliyorum.